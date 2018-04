Indrukwekkende Alaphilippe vloert Valverde in Waalse Pijl, Vanendert knap derde XC

18 april 2018

16u21 1 Wielrennen Geen vijfde zege op rij voor Alejandro Valverde, wél de eerste voor Julian Alaphilippe. De Fransman van Quick.Step Floors toonde zich de sterkste op de bevreesde Muur van Hoei. Valverde moest vrede nemen met de tweede plek, een fenomenale Jelle Vanendert werd knap derde.

Onder warme weersomstandigheden trokken de renners zich vanochtend in Seraing op gang. Klaar voor een lastige tocht van 198 kilometer. Daarnaast stonden er elf hindernissen op het menu, waarvan drie keer de Muur van Hoei. Ook La Redoute moest overwonnen worden, al deed de zware klim uit Luik-Bastenaken-Luik -wegens te vroeg in wedstrijd- geen dienst al scherprechter.

Vrij snel na het startsein kozen zes renners voor het ruime sop: Romain Hardy, Patrick Müller, Romain Combaud, Anthony Roux, Cesare Benedetti en Anthony Perez. Het zestal werd een kwartiertje later vergezeld door twee Belgen: Kevin Van Melsen en Antoine Warnier. De acht avonturiers reden een voorsprong van zes minuten bij elkaar, terwijl Movistar in de achtergrond het werk opknapte. Logisch ook, aangezien er slechts één topfavoriet was: Alejandro Valverde.

Opvallend: nadien zette ook UAE Team Emirates zich op kop. Daniel Martin kon nochtans voorlopig niet schitteren dit seizoen. Integendeel. En toch was de Ier een gevaarlijke klant. Martin eindigde de laatste twee edities namelijk op het podium: derde in 2016, tweede in 2017. Zou hij hier voor een verrassing zorgen?

Nibali opent debatten

Andere teams waren niet zinnens te wachten tot de slotklim. Anticiperen. Vincenzo Nibali opende de debatten op een kleine vijftig kilometer van de streep, terwijl de kopgroep toen al werd ingerekend. De ‘Haai van Messina’ werd vergezeld door Haig, Roux, Kangert, Benedetti en Schachmann. Het zestal reed al snel een bonus van veertig seconden bij elkaar.

In de achtergrond zag Valverde dan weer z’n pionnen een voor een afhaken. Sterker nog: ‘El Imbatido’ kon in de finale slechts op één ploegmakker rekenen: Mikel Landa. Die laatste stond er alleen voor, aangezien UAE Team Emirates niet meer meewerkte. Hun kopman Martin werd op dertig kilometer van de streep prompt overboord gegooid.

Alaphilippe koning van Hoei

Landa kon het niet op z’n eentje. Dat beseften ook Team Sky en Lotto-Soudal, die Kwiatkowski en Benoot aan het werk zetten. Vooral onder impuls van die laatste werd de bonus van de kopgroep flink teruggeschroefd. Toen werd duidelijk: de winnaar zit in de groep der favorieten.

Op de Muur van Hoei toverde Vanendert een straffe versnelling uit z’n hoed, maar een ijzersterke Alaphilippe had nog iets extra in petto. Een demarrage die zelfs Valverde niet kon beantwoorden. De zege werd zo een prooi voor de Fransman van Quick.Step Floors. Valverde en Vanendert maakten de top drie compleet. Wellens kwam als zevende over de streep.

⏪ Relive the final climb of the Mur de Huy and the victory of @alafpolak !

⏪ Revivez l'ascension finale du Mur de Huy et la victoire de Julian Alaphilippe !#FlecheWallonne pic.twitter.com/rsBpp50SD4 La Flèche Wallonne(@ flechewallonne) link

📊 First HUYctory for @alafpolak , @alejanvalverde runner-up.

📊 Première HUYctoire pour @alafpolak , @alejanvalverde deuxième.#FlecheWallonne pic.twitter.com/5nj33TOo0X La Flèche Wallonne(@ flechewallonne) link