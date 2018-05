Indrukwekkend deelnemersveld start in Gullegem Koerse, of hoe een kermiskoers de Ronde van België klopt Bart Audoore

29 mei 2018

06u49 0 Wielrennen Gullegem Koerse, de grootste kermiskoers ter wereld. Ze dragen de naam met trots. En met recht en reden, want alles is groter in Gullegem: het aantal sponsors, het aantal vips, het aantal toeschouwers, maar vooral de kwaliteit van het deelnemersveld. Ook vandaag weer: het peloton is dubbel zo goed als dat in de Ronde van België.

We zullen mild zijn voor de Ronde van België: met Keukeleire, Vanendert, Wallays, Greipel, Coquard, Cort Nielsen en Spilak hadden ze daar vorige week ook hun sterren. Maar het lijstje valt bleek uit als je vergelijkt met wie er vandaag aan de start staat in Gullegem. Keukeleire en Wallays zijn er opnieuw bij, maar daar bovenop heb je ook Van Avermaet, Benoot, Naesen, Vanmarcke, Roelandts en Lampaert. Dat is toch een ander niveau. "Eigenlijk ontbreekt alleen Philippe Gilbert", zegt Nick Demeulemeester namens het bestuur. "Hij wilde wel, maar hij kon niet. Omdat hij in Monaco woont, mag hij maar een bepaald aantal dagen in België werken en koersen, en hij zit al te dicht tegen zijn maximum."

