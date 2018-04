Incidentrijke Scheldeprijs: botsing met stilstaande auto en half peloton voorbij gesloten overweg DMM

04 april 2018

16u14 0 Wielrennen Spektakel in de Scheldeprijs, al was dat niet meteen positief. De parcourswijziging bracht in de eerste plaats waaiers, maar in tweede instantie ook een stevige valpartij én de diskwalificatie van enkele topfavorieten.

Met een start in Terneuzen en een passage door het winderige hinterland van Zeeuws-Vlaanderen mikten de organisatoren van de Scheldeprijs op vuurwerk. Sportief gezien kwam die er al vroeg in de wedstrijd. In het eerste gedeelte van de koers werd het peloton in meerdere stukken getrokken. Helaas leverde dat ook een fikse valpartij op. Toen de boel even op de kant stond, knalden enkele renners op een reglementair stilstaande wagen. Phil Bauhaus van Team Sunweb en Lawrence Naesen (Lotto-Soudal) waren de bekendste slachtoffers.

De grootste namen moesten op dat moment nog uit koers verdwijnen. Arnaud Démare, Dylan Groenewegen en Alvaro Hodeg gingen onder een gesloten overweg door. Een inbreuk op het wedstrijdreglement dat hen meteen ook het vervolg van de wedstrijd kostte. Samen met een dertigtal andere renners werden de drie favorieten genadeloos uit de wedstrijd gekegeld.

"Aan de overweg had een wedstrijdcommissaris op de motor, zoals dat steeds het geval is, postgevat. Hij kon de inbreuk waarnemen", stelt UCI-commissaris Luc Geysen. "De omvangrijke groep werd opgehouden en aan de kant gezet. Ondertussen was ik ook per wagen bij die groep aangekomen, waarna we de renners duidelijk hebben gemaakt dat zij de wedstrijd mochten verlaten. Hun rugnummers werden genoteerd en zij mogen zich bovendien nog aan een geldboete verwachten. Het kan niet dat renners gesloten overwegen zomaar negeren. Wij konden niet anders dan het reglement toepassen."

Even later opnieuw opschudding. Net als in de Ronde van Vlaanderen vond een rijdende wagen weer zijn weg op het parcours, tot grote verbazing van de renners uit het eerste peloton. Het hele gebeuren verliep gelukkig zonder al te grote incidenten.