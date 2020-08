In de volgwagen van Jumbo-Visma: “Je gaat het doen, jongen. Je gaat het doen!” XC

02 augustus 2020

11u53 0 Wielrennen Mooie beelden. De ploegleiders van Jumbo-Visma schreeuwden Wout van Aert gisteren naar de overwinning in de Strade Bianche. “Je gaat het doen, jongen. Je gaat het doen”, klonk het bij Addy Engels. “Klasse, Wout!”, riep Jan Boven. Bekijk hieronder de vreugdetaferelen.

🇮🇹 #StradeBianche



"You are going to do it!"🤩



Wout’s perfect day! Sweet dreams, all🥰 pic.twitter.com/JEo0nyb22y Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

Van Aert won gisteren de 14de editie van de Strade Bianche. Na 184 kilometer kwam de 25-jarige Antwerpenaar solo aan op de slotklim in Siena. De Italiaan Davide Formolo werd tweede, de Duitser Maximillian Schachmann vervolledigde de top drie.

Het was de twaalfde profzege op de weg voor Van Aert, de eerste dit seizoen en de vierde in de WorldTour (na twee ritten in de Dauphiné en één in de Tour). In Siena stond hij voor de derde keer op rij op het podium, de voorbije twee jaar werd hij derde. Na Philippe Gilbert (2011) en Tiesj Benoot (2018) is Van Aert de derde Belg op de erelijst.

Lees ook:

Een immense vreugdekreet en tranen van geluk: hoe Sarah De Bie de triomf van Wout van Aert in de Strade Bianche beleefde

Onze chef wielrennen ziet hoe Van Aert alle twijfels uit zijn hoofd heeft gezet: “Die crash is maar een verre, onaangename herinnering meer”