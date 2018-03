In de fietsenfabriek van Andrei Tchmil: "De koers mist een Museeuw en een Tchmil. Wij deden de mensen vibreren" Bart Fieremans in Moldavië

16 maart 2018

08u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Philippe Gilbert zet zijn zinnen op Milaan-Sanremo. Niet evident om na de Poggio de pure sprinters voor te blijven, maar Andrei Tchmil (55) toonde in 1999 slim hoe het kan. Wij zochten de laatste Belgische winnaar van La Primavera op in Moldavië. Daar stampte hij een eigen fietsenfabriek uit de grond: "Ik wil mijn eigen baas zijn."

En of Tchmil zich vereerd voelt, dat een Belgische journalist hem wil opzoeken in zijn thuisland Moldavië. Geen evidente of populaire bestemming: Moldavië is het armste land van Europa, geprangd tussen Roemenië, Oekraïne en de separatistische regio Transnistrië. De woelige politiek laat Tchmil niet aan zijn hart komen: in de hoofdstad Chisinau, waar hij als jonge knaap zijn eerste koersen won, baat hij sinds 2014 trots zijn eigen fietsenfabriek uit. Hij staat er op ons persoonlijk op te halen in het hotel dat hij ons had aangeprezen, inclusief belletje voor een upgrade. Aan connecties ontbreekt het Tchmil niet.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN