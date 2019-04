IN BEELD. Victor Campenaerts komt aan in Rijsel, vriendin Fanny Lecluyse geeft hem warm onthaal Redactie

19 april 2019

17u43 0 Wielrennen Kersvers werelduurrecordhouder Victor Campenaerts is terug van Mexico. De 27-jarige renner van Lotto-Soudal stapte deze namiddag na een lange vlucht van de trein in het Noord-Franse Rijsel en werd daar opgewacht door vriendin Fanny Lecluyse. “Het uitzonderlijke van wat ik neergezet heb, dringt meer en meer door”, verklaarde Campenaerts.

Campenaerts heeft er een hele terugreis opzitten vanuit Mexico. Met het vliegtuig ging het van Aguascalientes, waar de renner zijn knalprestatie realiseerde, naar Mexico-Stad. Vervolgens was er nog een nachtvlucht richting Parijs. Daar nam Campenaerts de trein van luchthaven Charles de Gaulle naar Rijsel. “Het was een erg lange trip, maar alles is vlot verlopen”, vertelde Campenaerts op het perron in Rijsel waar een horde journalisten hem opwachtte. “Met al die pers en camera’s hier besef ik nog meer de omvang van mijn prestatie. Ik ben de allerbeste van de wereld, aller tijden, straf. In Mexico is eigenlijk alles volgens schema gegaan, maar ik ben ontzettend blij weer thuis te zijn. Dit weekend gaat de riem er even af en ga ik genieten.”

“Vanaf maandag kruip ik weer op de fiets”, vervolgde Campenaerts, die dit seizoen nog meer wil tonen wat hij in zijn mars heeft. “Dan verschuift de focus naar de Ronde van Romandië. Nadien mik ik op de Giro en het BK, en ook de Vuelta en het WK staan aangestipt in mijn agenda.”

Campenaerts schreef dinsdag in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes wielergeschiedenis door met een afstand van 55,089 kilometer het werelduurrecord van Bradley Wiggins (54,526 km) van de tabellen te vegen en als eerste renner ooit de magische kaap van 55 kilometer per uur te ronden. Vriendin Fanny Lecluyse, zelf topzwemster, looft de professionaliteit van haar partner. “Victor heeft het fantastisch gedaan. Zijn voorbereiding was tot in de puntjes uitgedacht en hij bleef heel kalm onder de druk van heel België dat toekeek. Hij is voor mij, als sporter, een inspiratiebron waar ik veel van kan leren voor mijn zwemcarrière.”