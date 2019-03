IN BEELD. Victor Campenaerts is vertrokken naar Mexico voor zijn werelduurrecordpoging DMM

27 maart 2019

Victor Campenaerts is vertrokken naar Mexico voor zijn werelduurrecordpoging. De 27-jarige tijdrijder van Lotto-Soudal nam in het treinstation van Rijsel afscheid van zijn vriendin, Fanny Lecluyse, familie en pers. Hij spoorde vervolgens tot Parijs, waar hij het vliegtuig naar Mexico zou nemen.

Campenaerts liet de voorbije maanden niets aan het toeval over in de aanloop naar zijn werelduurrecordpoging. Tussen begin januari en begin maart voltooide hij een stage van twee maanden in Namibië. Vorige week toonde hij zijn grote vorm al in de slottijdrit van Tirreno-Adriatico, waar hij zijn eerste WorldTour-wedstrijd won. De werelduurrecordpoging gaat door op 16 of 17 april in de Velodromo Bicentenario in Aguascalientes.