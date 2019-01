Iljo Keisse uit Ronde van San Juan gezet Organisatie neemt geen genoegen met openbare verontschuldigingen na foto-rel met Argentijnse vrouw JDK

30 januari 2019

04u38

Bron: eigen berichtgeving 1 Wielrennen Iljo Keisse betaalt zijn flauwe grap met een Argentijnse vrouw, afgelopen vrijdag op een terras in de hoofdstraat van San Juan, cash. De 36-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step is door de organisatie uit de wedstrijd gezet.

Keisse en ploegmaats gingen na een koffiepauze op de foto met een lokale dienster. Daarbij nam hij een weinig verhullende, uitdagende pose aan achter de rug van de dame in kwestie. Die diende boos en verontwaardigd klacht in bij de politie. Ook Keisse zelf mocht zijn versie van de feiten geven, waarop de zaak uiteindelijk werd geseponeerd.

Dinsdag bood Keisse nogmaals publiek zijn verontschuldigingen aan op een officiële persconferentie in het Del Bono Park Hotel. “Ik maakte een domme fout”, gaf hij toe. “Het was niet mijn beste grap ooit, maar ik zweer dat ik de vrouw niet heb aangeraakt. Niet met mijn handen, niet met mijn knieën of met welk lichaamsdeel dan ook.”

Keisse excuseerde zich verder ook bij de organisatie, het Argentijnse volk, zijn team “en iedereen die ik hier schade of nadeel zou kunnen mee berokkend hebben. Mensen die me kennen weten dat ik geen idioot, onrespectvol persoon en al zeker geen crimineel ben, zoals ik me momenteel een beetje voel.”

Een charme-offensief dat doel leek te treffen. Keisse startte gisteren nog in de derde etappe van de Argentijnse rittenkoers. In de tijdrit in Pocito werd hij 29ste, op 1.12 van ploegmaat Julian Alaphilippe. Maar in de late avond kwam dan toch de ontnuchtering. “De organisatie heeft beslist om de wielrenner Iljo Keisse uit de wedstrijd te zetten wegens gedrag dat indruist tegen de reputatie en de eer van de organisatie van de Ronde van Juan, de Internationale Wielrenunie (UCI) en het wielrennen in het algemeen”, luidde het in een officieel communiqué.

Met de exit van Keisse verliest ‘youngster’ Remco Evenepoel zijn vaste kamergezel en raadgevende ‘koerspapa’. (JDK)

🇦🇷 Comunicado oficial.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Official statement. pic.twitter.com/IiIa5idUSY Vuelta a San Juan OK(@ vueltasanjuanok) link