Iljo Keisse showt nieuw shirt Deceuninck - Quick Step terwijl Nina Derwael startschot Gentse Zesdaagse geeft

13 november 2018

21u10

Bron: Belga

Iljo Keisse en de Italiaan Elia Viviani mogen als eersten het shirt van Deceuninck-Quick Step voor het seizoen 2019 showen. Ze doen dat tijdens de Zesdaagse van Gent, die dinsdag van start ging in ‘t Kuipke. Het shirt verschilt niet zo veel van het oude Quick.Step Floors-truitje. De trui is nog steeds blauw met op de borst een wit vlak. Daarop staat de naam van de nieuwe hoofdsponsor. Lidl staat nog steeds op beide mouwen vermeld. Co-sponsor Quick-Step staat onder Deceuninck in een blauw vlak. (lees hieronder verder)

Turnster Nina Derwael, wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers, mocht in ‘t Kuipke de 78ste editie van de Gentse zesdaagse op gang schieten. De 18-jarige Limburgse gaf om 20u35 het startsein voor de pistemeeting die nog tot zondagnamiddag duurt.

Een handvol koppels komen voor de eindzege in aanmerking. De Europese kampioenen ploegkoers Kenny De Ketele en Robbe Ghys horen daar zeker bij, al is De Ketele niet topfit. Twee weken terug brak hij bij een val in het Canadese Milton vier ribben. Iljo Keisse gaat aan de zijde van de Italiaan Elia Viviani voor een zevende overwinning. Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande horen eveneens tot de favorieten, net als de Duitse wereldkampioenen ploegkoers Theo Reinhardt en Roger Kluge. Moreno De Pauw, die vorig jaar won met De Ketele, probeert het nu met Lindsay De Vylder.

De Ketele: “Afwachten hoe lichaam zal reageren”

De 33-jarige Kenny De Ketele en de 21-jarige Robbe Ghys horen bij de favorieten in de 78e Zesdaagse van Gent. De Europese kampioenen ploegkoers starten echter met muizenissen. De Ketele komt niet topfit aan de start. Aan een val tijdens de wereldbeker in het Canadese Milton hield hij vier vier gebroken ribben over.

“Ideaal is dat niet”, beseft De Ketele. “Ik heb telkens de pijn weten te verbijten op training en er is beterschap merkbaar, maar ik heb nog niet echt vol kunnen aflossen. Ik spaar mijn lichaam wat. Alle rust is welkom. Het is afwachten hoe het lichaam zal reageren. Feit is dat ik niet van plan ben om snel op te geven. Ik wil er echt het beste van maken.”

“Mijn verzorger zal alleszins zijn werk hebben om de nodige tape aan te brengen, zodat ik zo weinig mogelijk hinder ondervind van mijn blessure. Ik weet dat elke aflossing pijn zal doen. Conditioneel zit het wel goed. Vorige week waren we met de nationale ploeg op stage in Lanzarote. Daar voelde ik elke dag beterschap. Normaal verteer ik die openingsavond van de Zesdaagse van Gent altijd heel goed, in tegenstelling tot anderen, die er eerst moeten ‘inkomen’. Misschien zal ik het deze keer het wat leper, sluwer moeten aanpakken en wat doseren.”

De Ketele gaat op jacht naar een vierde eindzege. In 2011 won hij met Robert Bartko, in 2014 met Jasper De Buyst en vorig jaar met Moreno De Pauw.

De Buyst gaat met Van der Sande voor winst

Het Lotto Soudal-koppel Jasper De Buyst en Tosh Van der Sande is op papier één van de sterkste in de 78e Zesdaagse van Gent, die dinsdagavond van start ging. De Buyst gaat voor een derde eindzege. In 2013 won hij met de Duitser Leif Lampater, het jaar nadien met Kenny De Ketele. In 2015 werd hij met Otto Vergaerde nog eens derde, daarna keerde hij t Kuipke de rug toe. Van der Sande deed dat al eerder, hij nam in 2012 voor het laatst deel.

“Na een korte afwezigheid keer ik terug naar mijn oude liefde, de piste”, verklaarde De Buyst dinsdag voor de start. “In 2016 zat ik hier enkele keren op de tribune. Ik miste het helemaal niet, maar het jaar daarop begon het toch te kriebelen. Ik wou er opnieuw bij zijn en hier staan we dan terug. Lotto is hier ook hoofdsponsor, maar won het evenement nog nooit. Daarom wil ik een gooi doen naar de eindzege, samen met mijn maatje Tosh Van der Sande.”

De Buyst beëindigde zijn seizoen eind september en trainde na een korte rustperiode op de piste. “Ik heb er net als Tosh een lang wegseizoen opzitten. Rust was broodnodig. Wij maakten een wat atypische voorbereiding mee. Sommige van de andere koppels reden enkele wereldbekermanches op de piste en gingen op stage met de nationale ploeg. Wij dus niet. Ik was eigenlijk verrast dat ik op training zo snel terug weg was met de aflossingen en andere handelingen. Het was immers van de Olympische Spelen van Rio (2016) geleden dat ik nog eens op een pistefiets had gezeten. Nu heb ik er een pak trainingen met Tosh opzitten.”

Vijf koppels worden als kandidaten voor de eindzege naar voor geschoven. De Buyst en Van der Sande zijn daar bij. “De situatie is anders dan drie of vier jaar geleden. Wij zijn niet de uitgesproken favorieten. Maar de mogelijkheid om te winnen is er. Moest ik op voorhand weten dat wij hier niet kunnen meedoen voor de eindzege, dan zou ik er mijn tijd niet insteken. Ik ga geen drie weken trainen om hier de hoop groter te maken. De meeste tegenstand verwacht ik van Kenny De Ketele en Robbe Ghys en van Iljo Keisse met Elia Viviani.”

“Voor de Olympische Spelen heb ik niet meteen nog ambitie. De vereisten zijn net iets te groot. Er moet veel werk gestoken worden in het rijden van wereldbekers en andere meetings. Ik blijf voorlopig in de eerste plaats wegrenner en dan pas pistier.”