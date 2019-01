Iljo Keisse komt in storm terecht na compromitterende houding: vrouw legt klacht neer, maar zaak blijft zonder gevolg DMM/JDK

29 januari 2019

00u43 0 Wielrennen Iljo Keisse (36) is in Argentinië in het oog van een kleine storm terechtgekomen. De ervaren renner van Deceuninck-Quick Step heeft een klacht aan zijn been van een Argentijnse vrouw. Keisse zou bij het nemen van een foto een gecompromitteerde houding hebben aangenomen. De zaak zou intussen wel zonder gevolg blijven.

Het was de Argentijnse krant Telesol die met het nieuws uitpakte. Een vrouwelijke fan van Keisses ploegmaat Max Richeze wou op één van de trainingsritten voor de Ronde van San Juan op de foto met de renners van Deceuninck-Quick Step. Keisse ging daarbij grappend in een weinig verhullende pose achter de vrouw in kwestie staan.

“Toen we de foto namen, hoorde ik de ploeg lachen. Ik dacht eerst dat het om een grap ging, maar achteraf besefte ik wat er gebeurd was”, aldus de vrouw bij Telesol. “Ik ben erg boos om het voorval, ik was aan het werk en vroeg gewoon om een foto. Ik voelde me niet gerespecteerd en trok naar de politie om een klacht in te dienen. Ze kunnen niet naar een ander land komen en vrouwen hier zonder waarde behandelen. Ik hoop dat ze hem sanctioneren.

Na de rit kwam Deceuninck-Quick Step bij monde van persverantwoordelijke Alessandro Tegner met een reactie. “Iljo heeft zijn uitleg gedaan en zich diep verontschuldigd. De pose was als grap bedoeld, maar nu voelt hij zich er heel slecht bij. De zaak blijft na zijn excuses zonder gevolg.”