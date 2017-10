Iljo Keisse geeft forfait voor Zesdaagse van Gent XC

19u27

Bron: Belga 0 Photo News Wielrennen Iljo Keisse zal dit jaar niet deelnemen aan de Zesdaagse van Gent (14-19 november). Dat maakte zijn team Quick-Step Floors zopas bekend in een persbericht. Keisse moest vrijdag een operatie aan de rechterpink ondergaan.

De 34-jarige Keisse moet tien tot twaalf dagen rusten. Nadien kan hij de trainingen op de rollen hervatten, maar hij mag pas over zes tot acht weken terugkeren in competitie. Keisse won de Zesdaagse van Gent zes keer, een laatste keer in 2015.



"De Zesdaagse van Gent was mijn laatste doel van het jaar. Dat ik dat nu moet missen, is een grote teleurstelling", aldus een ontgoochelde Keisse. "Vooral omdat ik de afgelopen vijf jaar op het podium stond en het mijn thuisrace is. Het zal niet gemakkelijk zijn om als toeschouwer te komen kijken."

