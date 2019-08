Exclusief voor abonnees Iljo Keisse, de nestor van Deceuninck-Quick.Step: “Evenepoel houdt me jong” Joeri De Knop

16 augustus 2019

21u00

BinckBank Tour Het is officieel: Iljo Keisse (36) wordt in 2020 de nestor van Deceuninck-Quick.Step. En met elf jaar trouwe dienst na Boonen (15) en Museeuw (12) ook de renner die zijn lot het langst verbond aan Patrick Lefevere. Een renner met een belangrijk doel. "Die jonge gasten op sleeptouw nemen: ik doe dat graag."

Proficiat met je contractverlenging, Iljo.

“Dank u. Door omstandigheden ben ik niet aan mijn beste seizoen bezig. Blij dus dat ik aan boord kan blijven. Ook al is het voorlopig maar voor één jaar. Patricks regel voor renners boven de 35, dat wist ik. Ik had een aantal ­andere leuke aanbiedingen. Maar na tien jaar ben ik met dit team en zijn mensen vergroeid. Ik ken er perfect mijn plaats en word er naar waarde geschat. Bovendien: we doen het goed, we winnen veel. Het is een eer om hier deel van uit te maken. Waarom zou ik dan moeten kiezen voor een nieuw avontuur?”

Met elf jaar gezworen trouw aan Patrick Lefevere overtref je Bettini. En gaan enkel Boonen en Museeuw je nog vooraf.

“Mooi gezelschap. Als je ziet ­welke namen het voorbije decennium de revue zijn gepasseerd in deze ploeg, met wie ik allemaal heb samengereden en gewonnen… Had je me dát destijds voorspeld, ik had eens smakelijk gelachen. Zoveel jaren later doe ik nog altijd mijn ding. Ondank het feit dat ik niet supergetalenteerd ben of de grootste motor heb. Dat maakt me best trots.”

Niet zo bescheiden, Iljo. Met jouw profiel hoor je bij de besten van het peloton.

“Daar moeten anderen maar over oordelen. Ik focus op mijn sterke punten. Wat ik goed kan, probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren.”

