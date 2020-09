Iljo Keisse: “De Bondt is een mooie kampioen” RL/ABD

22 september 2020

18u14

Bron: VTM Nieuws 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Iljo Keisse (37) sprintte naar een tweede plek op het BK in Anzegem. “Het is een BK, iedereen rijdt om te winnen”, vertelde de renner van Deceuninck-Quick.Step. “Dries De Bondt is een mooie kampioen, hij heeft het zeker niet gestolen. Zowel Pieter (Serry, red.) als ik mogen tevreden zijn met een podiumplaats op het BK. Maar als je kan meestrijden voor de overwinning en je grijpt er naast, dan is dat wel bitter natuurlijk. Zeker de manier waarop Pieter wegvalt... En als je ziet hoe dichtbij we nog komen. Net niet. Dat is koers natuurlijk, kan gebeuren. Al is het wel jammer. Ik had heel graag deze kans gegrepen. Dit was hét droomscenario voor mij. Op een andere manier lukt het niet voor mij."

“Met Dries ben je nooit klaar”, merkte Keisse op. “Hij is sterk, snel en slim. Dat hij voor het grote publiek niet zo bekend is? Hij heeft toch twee keer Halle-Ingooigem gewonnen en nog andere koersen. Het is een attractief renner. Wij hadden hem deze ochtend toch vernoemd als iemand waarmee we rekening moesten houden.”

Lees ook:

Dries De Bondt is Belgisch kampioen dankzij late uitval in Anzegem, tricolore blijft in de rangen van Alpecin-Fenix

Vriendin van De Bondt euforisch: “Dries had van dit BK een doel gemaakt. Het is geweldig dat hij wint”

Had het zonder de val van Serry tot een sprint kunnen komen? “Brute pech, iedereen heeft gezien dat ik de benen had om er meer uit te halen”