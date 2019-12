Ilan Van Wilder is de beste jongere op het Gala van de Kristallen Fiets: “Erkenning van een knap jaar” DMM

04 december 2019

20u10 10 Wielrennen Ilan Van Wilder (19) is op het Gala van de Kristallen Fiets verkozen tot beste jongere van het jaar. De 19-jarige Brabander kreeg de prijs uit handen van voorganger Remco Evenepoel. Van Wilder wordt volgend jaar aan de zijde van Tiesj Benoot prof bij Team Sunweb.

Mauri Vansevenant of Ilan Van Wilder. De strijd om de beste jongere op de Kristallen Fiets was een nagelbijter. De een werd geboren in 1999, de ander in 2000. Vansevenant won de Giro Valle d’Aosta, Van Wilder eindigde op het podium in de Ronde van de Toekomst. Prestigieuzer wordt het niet bij de beloften. De 20-jarige West-Vlaming wordt volgende zomer prof bij Deceuninck-Quick.Step. De 19-jarige Vlaams-Brabander doet hetzelfde na de winter bij Team Sunweb.

‘t Was dus eigenlijk kiezen om te verliezen. Zowel Vansevenant als Van Wilder verdienden de onderscheiding, al kon er maar één winnaar zijn. En dus besliste de jury nipt in het voordeel van Van Wilder. De eerstejaarsbelofte uit Opwijk slaagde er pas als 8ste landgenoot sinds 1960 in om het podium te halen van de Ronde van de Toekomst en dat gaf wellicht de doorslag. Van Wilder werd dit jaar ook 4de in de Vredeskoers en hij reed in z’n eerste jaar bij de U23 naar het podium op het BK tijdrijden voor beloften.

Klimmen en tijdrijden dus, dat zijn de kwaliteiten waarmee Van Wilder zich onderscheidt van de rest. Vorig jaar was hij bij de junioren trouwens degene die het dichtst in de buurt kon blijven van Remco Evenepoel - voor zover dat mogelijk was. Net uit diens handen kreeg hij de trofee van beste jongere uitgereikt. We zullen het samen met Van Wilder als een goed voorteken beschouwen.

“Dit is een mooi cadeau om afscheid te nemen van de beloftencategorie”, vertelde Van Wilder bij de ontvangst van zijn prijs. “Het is een erkenning voor een knap jaar en ook een tof jaar waarvan ik veel heb genoten. Ik ga nu proberen om er vanaf volgend jaar het beste van te maken bij de profs. Ik kijk ernaar uit om mijn ploegmaats bij Sunweb te leren kennen. Volgende week trekken we op stage. Ik hoop dat er een goeie sfeer hangt.”

Erelijst beste jongere:

2009: Kris Boeckmans

2010: Yannick Eijssen

2011: Tosh Van der Sande

2012: Gijs Van Hoecke

2013: Igor Decraene

2014: Dylan Teuns

2015: Laurens De Plus

2016: Bjorg Lambrecht

2017: Bjorg Lambrecht

2018: Remco Evenepoel

2019: Ilan Van Wilder