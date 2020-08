Ilan Van Wilder grijpt brons op EK voor beloften: “Beste tijdrit uit mijn leven” XC

24 augustus 2020

17u06

Bron: Belga 0 Wielrennen De eerste Belgische medaille in Plouay is een feit. Ilan Van Wilder is derde geworden op het EK tijdrijden voor beloften. Het goud was een prooi voor de Noor Andres Leknessund, de Zwitser Stefan Bissegger greep het zilver.



De Brit Tom Pidcock, voormalig wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, zette vroeg in de beloftetijdrit over 25,6 kilometer de richttijd neer van 31:37. Het leverde de vicewereldkampioen in het veldrijden uiteindelijk de vierde plek op. De strijd voor goud werd gestreden door de twee laatste starters: de 21-jarige Andreas Leknessund, regerend Noors elitekampioen tegen de klok, legde het traject 23 seconden sneller af dan de Zwitser Stefan Bissegger.

De 20-jarige Ilan Van Wilder, een generatie- en streekgenoot van Remco Evenepoel, was 28 seconden trager dan Leknessund, maar dat volstond dus voor brons. Van Wilder rijdt in het dagelijkse leven als prof voor Team Sunweb, en geldt als talent voor rittenkoersen. In het juniores-EK in het Tsjechische Brno had hij in 2018 al eens Europees zilver veroverd, na Evenepoel. De tweede Belg in Plouay, Florian Vermeersch, klokte de dertiende tijd (+1:30).

Van Wilder: “Dit was tot dusver de beste tijdrit uit mijn leven”

“Ik heb weinig competitieritme, dus het was vooraf een vraagteken hoe ik zou presteren. Uiteindelijk ben ik zeer tevreden met deze derde plaats”, aldus Van Wilder. “Het parcours lag me, al mocht het nog iets zwaarder zijn. Tot dusver was dit de beste tijdrit uit mijn leven.”