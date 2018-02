IJzersterke Valgren Andersen verrast Van Avermaet en co met late uitval in Omloop Wielerredactie

24 februari 2018

16u38 2 Wielrennen Geen derde opeenvolgende zege in de Omloop voor Van Avermaet, wél de eerste voor Michael Valgren Andersen. De Deen van Astana verraste een elitegroepje met een late uitval en hield knap stand. Łukasz Wiśniowski (Team Sky) reed in extremis naar de tweede plek, Sep Vanmarcke ( EF Education First-Drapac) vervolledigde de top drie.

175 renners trokken zich vanochtend in Gent op gang voor de eerste voorjaarsklassieker van het seizoen. 196,2 kilometer verder lag de finish niet in Gent, wél in Meerbeke. De vernieuwde Omloop kreeg de oude finale van de Ronde van Vlaanderen, mét de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg als scherprechters.

Meteen na het startschot kozen tien renners voor het offensief. Daarbij vijf landgenoten: Michael Van Staeyen, Kenneth Vanbilsen, Edward Planckaert, Dries De Bondt en Ludwig De Winter. Zij werden vergezeld door Marco Mathis, Tim Ariesen, Brian van Goethem, Michael Carbel en Aleksejs Saramotins.

De tien avonturiers reden een voorsprong van zo’n vijf minuten bij elkaar, maar door onder meer het werk van een beresterke Iljo Keisse werd die bonus al snel teruggeschroefd. Laatste overblijver Saramotins werd zo op ruime afstand van de streep opgepeuzeld.

Muur zorgt voor beslissing

In de -lange- finale namen de troepen van Lotto-Soudal het initiatief. Tim Wellens viel meermaals aan en ook Tiesj Benoot had een knappe demarrage in petto. Maar op het moment van de waarheid was er niémand van de Belgische WorldTour-formatie mee. De beslissing viel namelijk op de Muur van Geraardsbergen. Op die iconische helling voerde Sep Vanmarcke een versnelling door, waarna een elitegroepje zich afzonderde van het peloton.

Geen aanvalspogingen meer op de Bosberg. Zo was de kopgroep van twaalf renners met onder meer Van Avermaet, Van Aert en Naesen op weg naar een sprint in Meerbeke. Maar die kwam er niet, dankzij een late uitval van de ijzersterke Michael Valgren Andersen. De 26-jarige Deen van Astana hield zijn inspanning vol en soleerde naar winst. Łukasz Wiśniowski en Vanmarcke maakten de top drie compleet.

Valgren boekte zijn vijfde profzege, de eerste in de WorldTour en de eerste buiten Denemarken. Eerder was hij twee keer eindwinnaar (2014 en 2016) van de Ronde van Denemarken (cat. 2.BC), waarin hij ook een rit won (2016), en werd hij nationaal kampioen van zijn land (2014).

Top 10

1. Michael Valgren (Den/AST) de 196,2 km in 4u52:02

(gem. 40,31 km/u)

2. Lukasz Wisniowski (Pol/SKY) op 0:11

*** 3. Sep Vanmarcke (Bel/EFD) 0:11

*** 4. Jasper Stuyven (Bel/TFS) 0:11

*** 5. Philippe Gilbert (Bel/QST) 0:11

*** 6. Edward Theuns (Bel/SUN) 0:11

*** 7. Bert Van Lerberghe (Bel/COF) 0:11

8. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:11

9. Arnaud Démare (Fra/FDJ) 0:11

10. Marcus Burghardt (Dui/BOH) 0:11