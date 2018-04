IJzersterke Tim Wellens viert ingetogen na emotionele koers: "Niet gejuicht uit respect voor familie Goolaerts" TLB

11 april 2018

17u56

Bron: Eén 0 Wielrennen Tim Wellens heeft de Brabantse Pijl gewonnen. De 26-jarige Limburger van Lotto-Soudal glipte op ruim zeven kilometer van de aankomst weg uit een elitegroepje en zong het uiteindelijk uit tot de meet. Bij het overschrijden van de meet ging de vinger naar de hemel voor Michael Goolaerts. "Met deze benen zal ik in de volgende koersen zeker ook een rol van betekenis spelen", aldus Wellens voor de microfoon van Sporza

"Ik wilde zo lang mogelijk wachten om aan te vallen, omdat ik voelde dat ik supergoede benen had", aldus Tim Wellens. "Bovendien was Van der Sande mee in de aanval voor ons, dus moesten we niet al te veel werk opknappen. Toen ging Jelle Vanender en ik glipte mee in zijn wiel. Maar op een bepaald moment vond ik dat het niet snel genoeg ging en toen ik wegreed, zat er gelukkig niemand in mijn wiel."

"Ik had wel nog een reactie verwacht, al merkte ik ook de voorgaande rondes al dat de anderen niet echt genoeg mannetjes in steun hadden om de boel te organiseren. Dat speelde wel in onze kaart." Wellens blikte ook nog even vooruit naar wat nog komt. "Vandaag had ik heel goede benen en dat zal de komende wedstrijden ook zo zijn. Dat betekent niet dat ik die wedstrijden zal winnen, maar met mijn huidige conditie zal ik zeker een rol van betekenis spelen."

"Het is natuurlijk leuk om te winnen, maar ik denk toch dat iedereen met Michael Goolaerts in het achterhoofd zat. Uit respect voor zijn familie heb ik ook niet gejuicht. Ik kende hem niet zo goed, maar het is heel erg jammer wat gebeurd is."