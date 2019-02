IJzersterke Anacona slaat dubbelslag in koninginnenrit San Juan, Alaphilippe speelt ondanks inspanningen Evenepoel leiderstrui kwijt XC/JDK

01 februari 2019

17u41 0 Wielrennen Winner Anacona heeft de koninginnenetappe in de Ronde van San Juan naar zijn hand gezet. De 30-jarige Colombiaan van Movistar kwam als eerste boven op de Alto Colorado en neemt de leiderstrui over van Julian Alaphilippe.

Gisteren kregen de renners een rustdag, vandaag was het klimmen geblazen in San Juan. De aankomst lag op de top van de Alto Colorado, op een hoogte van liefst 2.565 meter. Het inspireerde heel wat renners om voor het ruime sop te kiezen. Een vroege vlucht heeft in een bergetappe immers altijd meer kans op slagen.

De sterkste koplopers begonnen met een voorgift van twee minuten aan de vijftien kilometer lange slotklim. Te weinig. De troepen van Movistar legden er in de achtergrond duchtig de pees op. Met Nairo Quintana, Winner Anacona en Richard Carapaz had de Spaanse wielerformatie dan ook meerdere ijzers in het vuur.

Vroege aanval Anacona

Anacona opende al snel de debatten op de Alto Colorado, enkel Nicolás Paredes schoof mee. Het tweetal sloeg een flinke kloof, waarna er in het peloton gekeken werd naar Deceuninck-Quick.Step, de ploeg van leider Julian Alaphilippe.

Zo moest Petr Vakoc vol aan de bak, maar na enkele demarrages werd de Tsjech genadeloos overboord gegooid. Daardoor had Alaphilippe op negen kilometer van de top slechts één ploegmakker meer bij zich: Remco Evenepoel.

Knechtende Evenepoel

Anacona -die in het klassement op 26 seconden stond- knalde een bonus van meer dan een minuut bij elkaar op de groep van Alaphilippe. De Fransman besefte het gevaar en zette Evenepoel aan het werk. Onze 19-jarige landgenoot reed zijn kas leeg, maar Anacona verloor amper terrein. Integendeel.

Het sein voor Alaphilippe om in de laatste kilometers uit te pakken met een verschroeiende versnelling. Maar de Fransman kon zijn inspanning niet doortrekken. Anacona bleef voorop en vloerde zijn metgezellen in de spurt. De Colombiaan is meteen ook de nieuwe leider in San Juan en doet een gooi naar de eindzege. Morgen en overmorgen staan er twee sprintetappes op het menu.

Evenepoel: “Had mee moeten zijn met Anacona”

“Het was heel lastig, zeker op de hoogte waar we zitten. Bij elke aanval trapte ik op mijn adem. En er waren heel wat versnellingen”, deed Evenepoel na afloop zijn verhaal. “Er was één moment waar we als ploeg een fout maakten. We zaten te ver. Ik ook. Toen het scheurde, moest ik een gaatje dichten. En op het moment dat ik terugkwam, viel Anacona aan. Ik had met hem moeten meespringen, maar zijn demarrage viel op een slecht moment.”

Evenepoel behield na afloop wel zijn groene jongerentrui, maar veel scheelde dat niet. Het verschil met Gino Mäder bedraagt amper twee seconden. “In eerste instantie wilde ik de leiderstrui van Alaphilippe verdedigen, ik was niet echt met die jongerentrui bezig. Maar gelukkig blijf ik in het jongerenklassement nu wel leider. Dit is al een ideale week voor mij geweest.”

Uitslag:

#VueltaSJ2019 Et5 -| Colombia 1-2-3 y Winner anacona con victoria es el nuevo lider de la VUelta a San juan ETapa Top 10- @wian88 @Movistar_Team pic.twitter.com/wOB2hgZmNt Mundo Ciclistico(@ mundociclistico) link

Klassement:

Así queda la clasificación general de la Vuelta a San Juan, finalizada la quinta fracción. Anacona, nuevo líder y tres colombianos en el top 10. pic.twitter.com/zVjfiWWJWY Javier Carbonell 🎤(@ xaviercarbonell) link