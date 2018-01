Ierse tijdritspecialist Ryan Mullen haalt hard uit in Ronde van San Juan Hans Op de Beeck

23 januari 2018

23u54 0 Wielrennen De individuele tijdrit in de Ronde van San Juan is gewonnen door de Ierse tijdritspecialist Ryan Mullen voor Filippo Ganna en Rafal Majka. Ganna is de nieuwe leider van de Argentijnse rittenkoers.

De eerste renner die in de 14,4 kilometer lange tijdrit een richttijd neerzette, ondanks een lekke band in de laatste kilometer, was Alvaro José Hodeg van Quick.Step-Floors. Daarna zaten ook Iljo Keisse en Jelle Wallays, die onder de 19 minuten dook, in de hot seat. Tot Ryan Mullen van Trek-Segafredo de verzamelde tegenstand het zwijgen oplegde en ruim één minuut van de toptijd afpitste: 17 minuten en 34 seconden. Halfweg verbeterden zowel Rémi Cavagna als Ganna nog Mullen’s tijd, maar aan de finish bleef Mullen de snelste. De Italiaan Ganna (UAE Team Emirates) werd wel tweede en pakt de leiding over in het algemeen klassement van Román Villalobos, die gisteren de etappe won.