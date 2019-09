Ieper wordt startplaats van Gent-Wevelgem Redactie

05 september 2019

11u58 32 Gent-Wevelgem Ieper is vanaf nu de startplaats van Gent-Wevelgem. Dat is zopas bevestigd op een persconferentie. De start van de Belgische voorjaarskoers lag sinds 2003 in Deinze, maar daar komt nu dus verandering in. De Noor Alexander Kristoff mag zich zo de winnaar noemen van de laatste Gent-Wevelgem die van start ging in Deinze.

Gent-Wevelgem ging de voorbije zeventien jaar dus van start in het Oost-Vlaamse Deinze, maar de verhuis naar West-Vlaanderen is geen verrassing. De officiële naam van de voorjaarskoers luidt Gent–Wevelgem-In Flanders Fields, starten in de ‘Vredesstad’ waar onder meer het ‘In Flanders Fields Museum’ ligt en de Menenpoort staat, is dus geen gekke optie. De organisatoren van Gent-Wevelgem sloten met de stad Ieper een contract voor de komende zes jaar. De officieuze start bij de mannen elite zal komend jaar op zondag 29 maart op de Grote Markt gegeven worden, waarna de renners de stad vervolgens via de Menenpoort verlaten.

