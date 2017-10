Huwelijksreis in mineur: Kelderman geeft op in China met gapende wond Dries Mombert

09u18 0 Photo News Wielrennen Minder goed nieuws uit het Nederlandse kamp in de Tour of Guangxi. Onze noorderburen zagen bij Team Sunweb niemand minder dan Wilco Kelderman uitvallen. Het nummer vier uit de voorbije Vuelta was gisteren bij de ongelukkigen in een massale valpartij.

Net voor de slotklim waar Tim Wellens gisteren zijn slag zou thuishalen, sloeg het onheil toe. Een Astana-renner maakte een stevige zwieper en nam zo het halve peloton met zich mee. BMC-ploegleider Alan Peiper zag het gebeuren. "Er ging bijna dertig man tegen de vlakte. Het was chaos." Quick.Step-Floors ploegleider Rik Van Slijcke zag hetzelfde. "Het was even paniek, gelukkig lag er niemand van onze ploeg bij."

Wilco Kelderman deelde het stevigst in de brokken. De Nederlander van Team Sunweb liep een gapende wond op en werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. Jammer voor Kelderman en Sunweb, die eerder ook al Matthews zagen opgeven in de Tour of Guangxi. Kelderman zelf zou na de Tour of Guangxi op huwelijksreis vertrekken. Ook Katusha-renner Kochetkov deelde zwaar in de klappen. "Hij is zwaar gehavend", zei ouderdomsdeken Vicioso net voor de start van de vijfde etappe. "Hopelijk overleeft hij de rit."