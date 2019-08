Huwelijk definitief over? “Dumoulin heeft contract bij Sunweb verbroken” Thijs Zonneveld

19 augustus 2019

08u00

Bron: AD.nl 4 Wielrennen Het zat er al weken aan te komen, maar nu is het dan eindelijk officieel. Tom Dumoulin vertrekt bij Sunweb. Zijn doorlopende contract wordt verbroken, zo melden onze collega’s van AD.

Het duurde, het duurde, het duurde en het duurde. Het onvermijdelijke nieuwsbericht werd over de Tour heen getild, over de eerste weken van augustus – maar nu is het er dan toch. Het huwelijk tussen Tom Dumoulin en Sunweb is definitief over.

Twee jaar geleden tekende Dumoulin een contract dat hem aan de ploeg verbond tot eind 2021. Hij was blij, de ploeg was blij. Dumoulin werd een klassementsrenner bij Sunweb, voor de ploeg was hij hét uithangbord. Maar gedurende de afgelopen twee seizoenen ontstonden er langzaam maar zeker scheurtjes in de relatie tussen Dumoulin en het management van de ploeg. Soms ging het over kleine dingen, steeds vaker over een fundamenteel verschil van inzicht. Dumoulin was niet tevreden met transferbeleid van Sunweb, over (het gebrek aan) investeringen in de omkadering en de soap rond de knieblessure die hij opliep in de Giro.

Er vinden al maanden gesprekken plaats over het ontbinden van het contract van Dumoulin. De laatste weken ging het niet zozeer meer over de financiële en contractuele voorwaarden, maar vooral over de manier en het moment van communiceren. Want linksom of rechtsom: het is voor het management van Sunweb bijzonder pijnlijk dat Dumoulin per se wil vertrekken.

Dumoulin is zo goed als rond met Jumbo-Visma. Daar zal hij volgend jaar meerdere andere sterke klassementsrenners aan zijn zijde vinden, zoals Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Of hij dit jaar nog in actie komt voor Sunweb is zeer de vraag. Hij kampt nog altijd met de naweeën van zijn knieblessure en moet noodgedwongen passen voor de Vuelta.