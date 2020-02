Exclusief voor abonnees Huisanalist Tom Boonen spreekt met Omloop-titelverdediger Stybar: “Een Monument? Ik blijf geloven in die gloriedag” Joeri De Knop

28 februari 2020

19u52 0 Wielrennen Vul aan: Strade Bianche, Omloop, E3 BinckBank Classic… “Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, natuurlijk!”, kent Tom Boonen ‘the next step’ voor Zdenek Stybar (33). Zelf droomt de Tsjech van dat Monument met de hardnekkigheid van, ahum, een sluipend virus. “Ik blijf geloven in die ene gloriedag.”

Corona heeft de wielerwereld in een houdgreep. Terwijl in Abu Dhabi de UAE Tour in lockdown gaat, reiken we Patrick Lefevere in de Annexx-bar van het Shamrock Hotel in Tielt de hand. Die weigert vriendelijk maar kordaat. Ook Marketing & Communication Manager Alessandro Tegner biedt ons in ruil zijn elleboog aan. “Sorry, guys.” Voor Zdenek Stybar maakt het allemaal niet zoveel uit. Handshake met Tom Boonen, stevige poot voor ons.

