Exclusief voor abonnees Huisanalist Tom Boonen over de verstoorde voorbereiding: “Onzekerheid is de ziekte van het peloton” Tom Boonen

07 maart 2020

06u01 0

“Greg Van Avermaet en Wout van Aert moeten ­zonder Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice naar de klassiekers. In plaats daarvan gaan ze op stage. Ik zou me niet te veel zorgen maken over de conditie, als ik hen was. De grootste uitdaging zit in hun hoofd. Geen enkele coureur is coureur geworden om te trainen. Dat is te saai. Als ze konden kiezen, zouden ze allemaal elke dag koersen. Van Greg weet ik dat hij heel graag koerst, bij Wout zal dat niet anders zijn. Het vooruitzicht van nog maar eens een trainingskamp, nadat je een hele winter niks anders gedaan hebt, zal niet ­motiverend werken. Die mannen willen hun honger stillen, en dat lukt niet door een beetje tegen de ploegmaats te koersen.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis