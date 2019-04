Hugo Houle wint eerste Grote Prijs Stig Broeckx: “Ik ben er toch een beetje bij vandaag” Annick Grobben/DMM

07 april 2019

13u17 6 Wielrennen Wielergek Vlaanderen was in de 103de Ronde van Vlaanderen van iets heel opmerkelijks getuige tijdens de Ronde van Vlaanderen. Een deel van het parcours - van de Broektestraat in Kluisbergen tot aan de top van de Oude Kwaremont - wordt namelijk een symbolisch wedstrijdje op zichzelf: de Grote Prijs Stig Broeckx.

The first edition of 'Grote Prijs Stig Broeckx':



⏲️ Sunday April 7th - Ronde van Vlaanderen

⛰️ Oude Kwaremont - first passage

🚴‍♂️ First rider to pass the top

🏆 5.000€ to give to charity#RVV19 #GPStigBroeckx pic.twitter.com/4zudtTCcta Ronde Van Vlaanderen(@ RondeVlaanderen) link

De minirace, over vier kilometer, is een initiatief van de Nationale Loterij en koersorganisator Flanders Classics. “Om Stigs ongeziene doorzettingsvermogen te eren”, zegt Joke Vermoere van de Nationale Loterij. “Na zijn crash in mei 2016, in de Ronde van België, werd gezegd dat Stig een vegetatief bestaan tegemoet zou gaan. Maar: dat was buiten zijn karakter gerekend. We zagen Stig eind vorig jaar met zijn vader 40 kilometer mountainbiken: dat greep ons zo aan dat we vonden dat we zijn moed moéten eren. Als je van zo ver kan terugkomen, dan bén je een flandrien. En een inspiratiebron voor zovele anderen.”

De Broektestraat in Kluisbergen wordt voor één dag omgedoopt tot de ‘Broeckxtraat’. “De winnaar van de GP Stig Broeckx krijgt 5.000 euro voor een Belgisch goed doel naar keuze”, aldus Vermoere. “Ook Stig mag 5.000 euro weggeven aan een goed doel. Hij heeft daar niet lang over moeten nadenken: Stig zal die som schenken aan het revalidatiecentrum in Overpelt, waar hij nu al bijna drie jaar keihard revalideert.”

Broeckx zelf postte intussen een foto op Instagram. Daar verwees hij net voor de start van de Ronde van Vlaanderen naar het initiatief met de woorden: “Ik ben er toch een beetje bij vandaag.” Hugo Houle van Astana dacht er net hetzelfde over. De Canadees trok op de Oude Kwaremont in de aanval en is dus de eerste die de 5.000 euro van de Grote Prijs Stig Broeckx mag uitdelen aan het goede doel.

Medisch mirakel

Stigs ouders Peter en Marie-An, die een melkveebedrijf in Dessel runnen, zijn erg opgetogen over het initiatief - niet in het minst omdat Vlaanderens mooiste voor Stig altijd erg speciaal is geweest. Het was in zijn eerste Ronde, in 2014, dat de jonge renner zich bij het grote publiek liet opmerken. “Een fantastisch gebaar, ja”, zegt Peter Broeckx. “Stig vindt het een enorme eer. Niet omdat die prijs zijn naam draagt, wel omdat er goede doelen mee worden gediend. En omdat hij zo lotgenoten kan inspireren. Hartverwarmend hoeveel mensen zich optrekken aan hem.”