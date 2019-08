Exclusief voor abonnees Hugo Camps neemt afscheid van Felice Gimondi: “Schoonheid is gestorven” Hugo Camps

16 augustus 2019

22u41 0

Felice Gimondi was tot aan zijn dood de Marcello Mastroianni van het peloton. Een afgeborstelde seigneur die je in de Senaat in Rome verwachtte en niet in de Waalse Pijl. Mooie man, geschikt voor de cinematografische aplomb van Fellini.

