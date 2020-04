Exclusief voor abonnees Hugo Camps: “De UCI doet niet eens de moeite om een kalender voor vrouwen op te maken. Hoepel op, seksisten!” Hugo Camps

19 april 2020

07u52 0

Over discriminatie gesproken. Wielrenners hebben een kalender voor de rest van het jaar, over de vrouwen wordt met geen woord gerept. Of er nog iets te fietsen valt in dit coronajaar blijft in nevelen gehuld. Het is stuitend misprijzen. Zoals een oud-renster van de Nederlandse wielervakbond zei: “Nergens wordt nog over vrouwelijke coureurs gesproken. Alsof we een soort afterthought zijn.”

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen