Hoog bezoek voor Lotto-Soudal in Spanje - Superknecht: "Ik vertrouw Froome"

Meestal worden de renners van zelf gevraagd om op de foto te gaan, maar tijdens hun winterstage op Mallorca waren de rollen even omgedraaid. In de Rafa Nadal Sport Residence liep de ploeg gastheer Rafael Nadal tegen het lijf. De nummer 1 van het mannentennis kreeg een gehandtekend truitje van de Belgische WorldTourploeg en poseerde met een brede glimlach naast teammanager Marc Sergeant én de renners. Van links naar rechts op de groepsfoto hieronder: Jasper De Buyst, Tosh Van der Sande, Sander Armée, Enzo Wouters, Jelle Vanendert, Nicolas Maes, Tim Wellens, Rafael Nadal, Victor Campenaerts, Jens Keukeleire, Lawrence Naesen, Tomasz Marczynski, Maxime Monfort, Tiesj Benoot en Jelle Wallays. De Rafa Nadal Sport Residence is een sporthotel, met tennisacademie, die Nadal oprichtte in Manacor, de gemeente waarvan hij afkomstig is. De Lotto's keerden gisteren terug uit Mallorca.

Thomas: "Ik vertrouw Froome"

Geraint Thomas (31) heeft publiekelijk zijn steun betuigd aan zijn kopman Chris Froome na diens positieve dopingplas. "Ik vertrouw hem", zei de Welshman van Team Sky. "Ik denk niet dat hij ooit iets zou doen om te bedriegen. Ik blijf hem steunen. Helaas vrees ik dat ze, gezien zijn naam, hier niet makkelijk gaan overheen stappen." Vandaar dat Thomas ook al aan zichzelf denkt: als Froome geschorst wordt, wil hij graag zelf kopman zijn in de Tour. Hij gaat er sowieso vanuit dat hij in de Tour 2018 de nodige vrijheid krijgt om zijn ding te doen, ook als Froome kan/mag deelnemen. "Ik kan de back- up zijn, zoals Landa dat vorig jaar was." Nog opvallend: de renner pleit voor het afschaffen van TUE's, de speciale toelatingen waarmee je in bepaalde gevallen medicatie mag gebruiken die normaal niet toegelaten is. "Waarom stellen we geen verbod in op het gebruik van TUE's en alles wat valt binnen het grijze gebied?", vraagt hij.

Van der Poel blijft op deelnemerslijst in Sint-Niklaas

Weinig beterschap bij Mathieu van der Poel (22). De Europese kampioen is nog steeds ziek en heeft last aan de sinussen, maar voorlopig weigert hij aan zijn agenda te sleutelen. Zijn naam staat dus nog steeds op de deelnemerslijst voor de cross van zaterdag in Sint-Niklaas.

Nog steeds onzekerheid voor Kevin Pauwels

Ook geen goed nieuws voor Kevin Pauwels (33). De Kempenaar liet zich gisteren uitgebreid onderzoeken in het UZ Jette aan de rug en de aorta. De dokters hoopten een verklaring te vinden voor zijn rugpijn en -krampen en het krachtverlies dat optreedt tijdens de cross, maar konden niks vinden. "Er werd geen hernia of discusprobleem gevonden", zegt teamdokter Frank De Winter. "Ook met de bloedvaten is er geen probleem. De volgende stap nu is een compleet neurologisch onderzoek, dat moet uitwijzen of er geen geleidingsprobleem is van de zenuwbanen."

