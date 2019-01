Hoofdsponsor Deceuninck wil intern gesprek na fotorel in San Juan: “We zijn het niet eens met wat er is gebeurd. Dit gedrag accepteren wij niet” XC

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen Deceuninck is niet blij met de fotorel in San Juan. De hoofdsponsor wil een intern gesprek met de betrokkenen. “Dit gedrag accepteren wij niet”, vertelt Jérôme De Bruycker, marketing manager van Deceuninck, aan Cyclingnews.

Iljo Keisse kwam enkele dagen in opspraak, nadat de Gentenaar een seksuele houding aannam tijdens een foto met een Argentijnse vrouw. Keisse werd nadien door de organisatie van de Ronde van San Juan uit de ronde gegooid. En die beslissing schoot bij Patrick Lefevere in het verkeerde keelgat. “Als het van mij afhangt, stapt de ploeg collectief uit de Ronde van San Juan”, klonk het.

De renners bleven echter in koers, maar kwamen na afloop van de vierde etappe niet opdagen voor de podiumceremonie. Hoofdsponsor Deceuninck is niet blij met de situatie. “Dit gedrag (doelend op houding Keisse, red.) accepteren wij niet”, zegt De Bruycker aan Cyclingnews. “We krijgen veel commentaar op sociale media, maar ook onder meer via email.”

“We wachten tot de ploeg terug is uit Zuid-Amerika, dan zullen we wel zien welke stappen we ondernemen”, vervolgt De Bruycker. “Ik ga ook met Francis Van Eeckhout (CEO van Deceuninck, red.) overleggen. Als hij een gesprek met Lefevere wil, dan kan dat. Als partners moet je dit soort discussies kunnen voeren.”

“We kunnen de klok alvast niet terugdraaien, dit had in elk geval nooit mogen gebeuren. Nu is het zaak om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, zodat we ons terug kunnen focussen op het sportieve gedeelte. Daarom zijn we ook sponsor van dit team geworden”, besluit De Bruycker.