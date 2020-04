Hoofd jeugdopleiding Anderlecht reageert op prik Evenepoel: “Remco maakte de juiste keuze. Hij zou in het voetbal niet dezelfde carrière hebben uitgebouwd als in de koers” GVS

29 april 2020

07u53 0 Wielrennen “Remco maakte de juiste keuze”. Jean Kindermans, het hoofd van de jeugdopleiding van Anderlecht, reageerde bij ‘La Dernière Heure’ op de woorden van Remco Evenepoel richting de Belgische recordkampioen. “Bedankt om me te proberen breken”, grijnsde Evenepoel zondag aan de poorten van Neerpede. Kindermans: “Die spanningen zullen vervagen.”



Zondag hield Remco Evenepoel (20) halt aan de plaatsen die al een belangrijke rol in zijn jonge leven hebben gespeeld. De Citadel van Namen, het Atomium en zijn oude school passeerden de revue, maar hij hield ook een pauze aan de poorten van Neerpede - het jeugd- en trainingscomplex van Anderlecht. Een wielercarrière was nooit z’n oorspronkelijke doel, Evenepoel stond te boek als een voetbaltalent.

“Ik heb hier elf jaar van mijn leven doorgebracht. Om eerlijk te zijn waren de laatste jaren de moeilijkste”, vertelde Evenepoel tijdens de stop. “Die jaren hebben me zelfs mentaal een beetje gebroken. Als ik er nu op terugkijk, hebben ze me wel sterker gemaakt, in het leven, in alles eigenlijk. Dus bedankt om me te proberen breken. Eerlijk gezegd ben ik trotser op dit truitje (dat van Deceuninck-Quick.Step, red.).” Achteraf benadrukte de man uit Schepdaal op Facebook dat de liefde voor “de club van zijn hart” niet bekoeld is: “Once a sportingboy, always a sportingboy.”

Ambassadeur

Bij ‘La Dernière Heure’ reageerde Jean Kindermans, het hoofd van de jeugdopleiding van Anderlecht, kort op de woorden van Evenepoel. De uitspraken verbazen hem niet. “Remco richtte zich niet tot de volledige club, maar tot één persoon. Maar ik denk dat die persoon gelijk had. Remco zou in het voetbal niet dezelfde carrière hebben uitgebouwd als in het wielrennen. Hij maakte de juiste keuze. De spanningen zijn er nog een beetje, maar zullen vervagen met de tijd. Remco houdt nog steeds van Anderlecht en Anderlecht houdt van Remco. We hopen dat hij een van onze mooiste ambassadeurs van de club zal worden, net zoals Eddy Merckx dat is.”

