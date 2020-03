Hongaarse regering annuleert Grande Partenza van de Giro in Boedapest DMM

13 maart 2020

12u26 4 La Flamme Rouge Geen start van de Giro in Hongarije. Révész Máriusz, een Hongaars parlementslid, laat in een boodschap op Facebook weten dat de Grande Partenza - de eerste drie ritten van de Ronde van Italië - niet kan doorgaan zoals gepland. Intussen heeft de Hongaarse regering de annulatie bevestigd.

“Door de ernstige epidemische situatie in Europa is het in mei 2020 niet mogelijk om de eerste drie ritten van de Giro d’Italia in Hongarije te organiseren”, laat Révész Máriusz weten op zijn Facebook-pagina. “De afgelopen drie weken zijn er verschillende ontmoetingen geweest tussen Hongaarse en Italiaanse organisatoren. Het Hongaarse organisatiecomité heeft herhaaldelijk verklaard dat de veiligheid en de gezondheid van de plaatselijke bevolking niet in gevaar kan worden gebracht.”

Tussen 9 en 11 mei zou de Ronde van Italië starten met een tijdrit in Boedapest en twee ritten in lijn doorheen het Hongaarse hinterland. “Het coronavirus heeft ondertussen Hongarije bereikt en om de epidemie te beteugelen heeft de Hongaarse regering de noodtoestand uitgeroepen. Die noodtoestand verbiedt de organisatie van druk bijgewoonde sportevenementen en maakt het onmogelijk om internationale evenementen te organiseren.”

Het organisatiecomité van de Grande Partenza in Hongarije heeft volgens Maruisz gisteren dan ook contact opgenomen met koersorganisator RCS. “Daar is met Mauro Vegni besproken dat de start in Hongarije niet kan doorgaan. Het organisatiecomité en RCS hebben wel allebei verklaard ernaar te streven het contract te wijzigen, zodat er in een ander jaar wel vanuit Hongarije kan vertrokken worden.”

De vraag is hoe RCS deze beslissing gaat opvangen. Als de eerste drie ritten van de Giro niet in Hongarije plaatsvinden, dan moet de organisatie op zoek naar een plan B. Mogelijk worden de eerste drie etappes dan op Italiaanse bodem verreden. Al is het de vraag in hoeverre het coronavirus dan nog actief is in Italië. De Giro wordt normaal de eerste grote ronde van Remco Evenepoel. Onze jonge landgenoot droomde van de roze trui in Boedapest.

Meer over Hongarije

sport

sportdiscipline

wielersport

wegwielrennen

Giro

RCS