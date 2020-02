Hondenweer aan de aankomst, waar dranghekken zelfs omgewaaid zijn: “Kansen van Tim Wellens stijgen” TLB

29 februari 2020

14u01

Bron: VTM Nieuws 0

Toen het startschot van de Omloop weerklonk in Gent, was het weer nog relatief goed. Maar inmiddels rijdt het peloton toch al rond in de regen en de wind. Ook aan de aankomst in Ninove heersen al gure omstandigheden, zo vertelt VTM Nieuws-journalist Merijn Casteleyn. “De nadarhekken zijn hier daarnet omgewaaid, dus die wind speelt echt wel een rol. Dat zal in de koers ook zo zijn. Het belooft een stevige namiddag te worden.”

“Met dit weer wordt Tim Wellens altijd wel vooruit geschoven”, klinkt het. “Zijn kansen stijgen wel bij dit weer. Dat geldt ook voor Philippe Gilbert, maar die kan nog niet dezelfde adelbrieven voorleggen als Wellens, Van Avermaet en Teuns in die voorjaarskoersen.”