Hommeles tussen Merckx en ASO: "Ik betwijfel of ik in 2019 bij de Tourstart in Brussel zal zijn" JDK

07u23 0 Photo News Wielrennen De Ronde van Oman moet het verder rooien zonder Eddy Merckx. 'De Kannibaal' trekt zich na een dispuut met Amaury Sport Organisation (ASO) en de plaatselijke organisatoren terug. Hij is zo boos op ASO, die ook de Tour organiseert, dat hij zelfs betwijfelt of hij de Grand Départ in 2019 in Brussel zal bijwonen.

Over de precieze aanleiding van hun 'scheiding' blijven alle partijen vaag. Merckx zelf houdt het bij een formele bevestiging. "De Ronde van Oman vindt zeker plaats in 2018, maar het zal zonder mij zijn. Ik heb er niets meer mee te maken." Naar verluidt ondervinden Merckx en zijn zakenpartner Dirk De Pauw almaar meer moeilijkheden om de lokale instanties tevreden te stellen.

Maar ook het overkoepelende organisatiebureau ASO, dat onder meer ook de Tour en de Waalse klassiekers in zijn portefeuille heeft, ligt bij Merckx in de onderste schuif. "Ik ben ontgoocheld in ASO. Zwáár ontgoocheld", klinkt het fel en misnoegd. "Dat ze maar zien dat ik in 2019 aanwezig ben bij de Grand Départ in Brussel (het eerbetoon aan Merckx, 50 jaar na zijn eerste Tourzege, red.). Op dit moment durf ik dat zwaar te betwijfelen. Er zal eerst nog een hartig woordje moeten worden gepraat."

Photo News Eddy Merckx in de tribune van Anderlecht.

"Anders dan voor Oman wil ik voor Qatar wel nog een inspanning leveren"

Merckx stond zeven jaar geleden mee aan de wieg van de Ronde van Oman. En vijftien jaar geleden, op vraag van de toenmalige emir Hamad bin Khalifa al-Thani, ook aan die van de Ronde van Qatar. Die tweede rittenkoers verdween na het WK van vorig jaar plots van de kalender, net toen ze zou worden opgenomen in de UCI WorldTour. Gebrek aan financiële middelen, werd als reden aangehaald.

Wat Merckx en De Pauw ten zeerste verbaasde. Qatar is namelijk zo rijk als de zee diep is en pompte volgens Willy Laes in zijn boek 'Qatar, het golfstaatje dat de wereld opkoopt' jaarlijks naar schatting zo'n 6 miljoen euro in het evenement. Merckx situeerde de juiste reden eerder al op overheidsniveau - "het land bouwt zijn investeringen in de sport af" - en geeft toe dat zijn hart in dit geval bloedt. "Anders dan voor Oman wil ik voor Qatar best nog wel een inspanning leveren. Ik ben er trouwens niet van overtuigd dat de rittenwedstrijd nooit meer terugkeert."

Photo News Eddy Merckx.

belga Eddy Merckx.