Hoger bod van INEOS haalt het niet: Benoot bijna van Sunweb Joeri De Knop in Zwitserland

21 juni 2019

06u00 0 Wielrennen Tiesj Benoot (25), knap achtste gisteren in de ­eerste bergrit van de Ronde van Zwitserland, neemt eind dit seizoen afscheid van Lotto-Soudal. “Tijd voor een nieuwe stap in mijn carrière”, vindt hij. Die stap zet hij, ietwat verrassend, níet naar miljoenenploeg INEOS. Benoot staat héél dicht bij een deal met Sunweb.

Daar gaat hij. Na vijf jaar trouwe dienst. “Zeven jaar”, corrigeerde Benoot aan de start van de zesde rit in Einsiedeln, waar hij zijn vertrek officieel bevestigde aan uw krant. De twee seizoenen bij Lotto-Soudal U23 neemt hij graag mee in rekening. Vanuit die talentkweekvijver stroomde hij in de winter van 2014 na twee maanden stage door naar de profkern van de Belgische WorldTourploeg. “Het was de beste stap die ik op dat moment als jonge renner kon zetten.” Maar nu is het tijd om zijn vleugels te spreiden, aldus Benoot. “Ik wil een stap vooruit zetten. Een nieuwe fase in mijn carrière aansnijden. Reden waarom ik andere oorden opzoek.” Eén ding wil hij daarbij benadrukken. “Ik verlaat Lotto-Soudal zeker niet met een slecht gevoel. Integendeel. Ik ben de ploeg bijzonder dankbaar voor de kansen die ze me heeft geboden. Voor de mogelijkheden om mezelf als renner te kunnen ontwikkelen.”

Hogere status

‘Wat goed is, komt snel.’ Het principe was perfect op Benoot van toepassing. Bij zijn debuut profileerde hij zich meteen in de Vlaamse klassiekers. In de Ronde van Vlaanderen kaapte hij een mooie vijfde plaats weg. De verwachtingen stegen. En werden deels ingelost. Benoot nam een vast abonnement op de toptien van zijn favoriete voorjaarskoersen. Maakte in 2017 een opvallend Tourdebuut (20ste). En bewees vorig jaar, met onder meer een vierde plaats in Tirreno-Adriatico, ook goed uit de voeten te kunnen op bergachtig terrein. Alleen winnen lukte moeilijk. Tot... die uitgeregende zaterdag 3 maart 2018 in Toscane. In epische omstandigheden reed hij in de Strade Bianche solo naar zijn eerste en tot dusver enige profzege. Een prestatie die Benoot ­definitief een status bezorgde en ­onvermijdelijk bijdroeg tot de groeiende belangstelling in zijn profiel.

Teams meldden zich. Bij bosjes. En niet van de minste. Na zorgvuldige afweging en eliminatie draaide het uiteindelijk uit op een prestigieus ‘duel’. ­INEOS, vedettenploeg van Froome, Tourwinnaar Thomas, Ronde van Zwitserland-leider Bernal en ex-wereldkampioen Kwiatkowski met by far het grootste budget (circa 47 miljoen euro) in het wielerpeloton. Versus Team ­Sunweb, thuishaven van ex-Girowinnaar en -wereldkampioen tijdrijden Tom Dumoulin. INEOS deed ongetwijfeld het zwaarste bod en leek het makkelijk te zullen halen. Maar uit betrouwbare bron vernamen we dat, toch wel ietwat verrassend, Sunweb in poleposition ligt. Op een paar punten en komma’s na is de deal zelfs zo goed als rond. Benoot vindt er in 2020 al zeker zijn landgenoot Jan Bakelants terug (Louis Vervaeke is einde contract). De hyperwetenschappelijke koersbenadering van het Nederlandse WorldTourteam schrok in het verleden al ­renners af, maar met de clevere, leergierige Benoot lijkt het wel te kunnen ‘matchen’. Nu ook Michael Matthews einde contract is en nadenkt over een eventuele transfer, kan Sunweb een sterke, betrouwbare kopman voor de klassiekers goed gebruiken. Op de zesde plaats van Matthews in zijn eerste Ronde van Vlaanderen na bleef de ploeg in het afgelopen voorjaar namelijk zwaar onder de radar. Aan Benoot om daar in de toekomst verandering in te brengen.