Hofstetter is de verrassende winnaar van de GP Samyn, De Gendt opnieuw tweede AV

03 maart 2020

17u07 0 Wielrennen Hugo Hofstetter heeft de GP Samyn gewonnen. De Fransman van Israel-Start Up Nation was de snelste van een uitgedunde kopgroep. Aimé De Gendt werd als eerste Belg tweede. Hofstetter volgt op de erelijst Florian Senéchal op.

Een kleine groep van zes man schoot in het begin van de wedstrijd weg van het peloton. Ze kregen echter geen vrijgeleide en reden nooit verder weg dan 3 minuten 30. Onder leiding van Deceuninck-Quick-Step werd het zestal op iets minder dan 100 kilometer van de meet gegrepen.

Bijna onmiddellijk daarna trok een grote groep ten aanval. Onder meer Stuyven, Sénéchal, Terpstra en Boasson Hagen waren erbij. Die groep dikte nog aan tot 40 renners. De Italiaan Mozzatto besloot daarna om samen met o.a. Backaert z’n kans te wagen, maar werd tot de orde geroepen door Sénéchal. De winnaar van vorig jaar trok daarna stevig door op een kasseistrook en zorgde ervoor dat de groep in verschillende stukken scheurde.

Er ontstond opnieuw een kopgroep met onder andere Stuyven, Merlier en Sénéchal. De belangrijkste naam die de slag gemist had was Niki Terpstra. Een versnelling van Ballerini op iets meer dan dertig kilometer van de meet zorgde voor een resem aanvallen, maar niemand die echt weggeraakte. Ondertussen kwam ook Terpstra vooraan terug aansluiten.

Een aanval van Rickaert luidde de absolute finale in; er werd slag om slinger gedemarreerd, maar niemand geraakte echt weg. Met een compacte groep gingen we naar de finish in Dour. Aimé De Gendt leek de winst te pakken, maar hij zat te vroeg op kop en werd nog overruled door Hugo Hofstetter. De Fransman van Israel Start-Up Nation haalde het uiteindelijk voor onze landgenoot. De Nederlander Dekker werd derde. De winnaar van vorig jaar, Sénéchal, werd vijfde.