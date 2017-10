Hofland schenkt Lotto-Soudal zege in gloednieuwe race - Sagan naar Tour Down Under - Nederlander plant aanval op werelduurrecord Wiggins 19u00 0 TDW

Moreno Hofland wint Famenne Ardenne Classic

De eerste editie van de Famenne Ardenne Classic (1.1.) is op naam van de 26-jarige Nederlander Moreno Hofland gekomen. De renner van Lotto-Soudal haalde het na 195 kilometer in Marche-en-Famenne, voor Emiel Vermeulen en Maxime Vantomme. Met Xandro Meurisse (zesde), Marvin Tasset (zevende), Dimitri Peyskens (achtste) en Dries De Bondt eindigden nog vier andere Belgen in de top tien.

Dutch sprinter of @Lotto_Soudal, @MorenoHofland, wins #FamenneArdenneClassic. He didn't win since 2015. pic.twitter.com/nSS79Fixnj Brain on Wheels ¿¿(@ BrainOnWheels) link

Sagan rijdt Tour Down Under

Net als dit jaar zal wereldkampioen Peter Sagan (27) zijn seizoen 2018 beginnen in Australië. De Slowaak noemt de Tour Down Under de perfecte start van de WorldTour: "De wedstrijd heeft alles. Een uitdagend parcours, goed weer en fans die ons iedere dag steunen." De Tour Down Under begint op 16 januari.

Nederlander Beukeboom plant in 2018 aanval op werelduurrecord Wiggins

Dion Beukeboom gaat volgend jaar een aanval doen op het werelduurrecord dat in handen is van de Brit Bradley Wiggins. De regerend Nederlands kampioen op de achtervolging zegt dit woensdag in AD Sportwereld. Zijn poging staat gepland in augustus op de baan van het Mexicaanse Aguascalientes, op bijna 2.000 meter hoogte. De 28-jarige Beukeboom werd benaderd door bewegingswetenschapper Jim van den Berg, die na het verzamelen van allerlei data in Beukeboom de ideale werelduurrecordrenner zag. Beukeboom werd daarna enthousiast.



"Ik heb niet de illusie dat ik een betere wielrenner ben dan Wiggins. Maar ik weet ook dat Wiggins zijn record reed onder omstandigheden die niet ideaal waren", aldus Beukeboom. "De laatste jaren ben ik vaak net tekort gekomen, op de weg en op de baan. Maar als ik eerlijk ben, is dit waar ik precies goed in ben: gewoon een uur lomp hard trappen."



Het record van Wiggins staat op 54 kilometer en 526 meter. "Wiggo" vestigde het op 7 juni 2015 op de olympische wielerbaan in Londen.

ANP Dion Beukeboom, hier de tweede van links.

Wielerploeg rond Marianne Vos krijgt met WaowDeals Belgische sponsor

Het Belgische WaowDeals, een bedrijf dat onlinebetaalmethodes aanbiedt, wordt vanaf 1 januari de belangrijkste sponsor van de wielerploeg rond de Nederlandse vedette Marianne Vos. De huidige ploegnaam WM3 Pro Cycling verandert in WaowDeals Pro Cycling, zo is woensdag bekendgemaakt. Het team rond Marianne Vos wordt geleid door oud-spurter Jeroen Blijlevens. Volgend jaar moet de nadruk in de selectie liggen op "rensters uit de Lage Landen", luidt het.

Photo News Marianne Vos.