Hof van Cassatie klasseert dossier over dood Marco Pantani MH

20u16

Bron: Belga 0 EPA Wielrennen Het Italiaans Hof van Cassatie heeft vandaag een einde gemaakt aan het onderzoek naar de dood van wielrenner Marco Pantani, op valentijnsdag 2004. Het Hof verwierp het beroep van de advocaten van de familie van Pantani tegen het klasseren van het dossier, dat in juni 2016 door het Hof in Rimini werd voorgesteld.

Volgens Italiaanse media oordeelde het Hof van Cassatie dat het beroep onontvankelijk was "omwille van het ongegrond karakter van de informatie over een (mogelijk) misdrijf". De familie werd veroordeeld tot het betalen van gerechtskosten.



Het ging om een nieuw onderzoek, dat in 2014 werd geopend op vraag van de familie van Pantani, die al die tijd volhoudt dat Marco Pantani het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Pantani stierf door een combinatie van een te hoge dosis antidepressiva en cocaine. Zijn familie vermoedt dat Il Pirata door iemand gedwongen werd dit in te nemen.



Historische dubbel

Marco Pantani realiseerde in 1998 de historische dubbel Giro-Tour. In 1999 leek hij opnieuw op weg naar Girowinst, tot hij twee dagen voor het einde van de race op Madonna di Campiglio uit de Ronde van Italië werd gezet omwille van een te hoog hematocrietgehalte.

ap