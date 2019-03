Hoedje af: Australiër van Mitchelton-Scott weigert door te rijden en bekommert zich om gehavende collega-renner XC

27 maart 2019

Sportief gebaar vandaag in de Driedaagse Brugge-De Panne. Op ruim elf kilometer van de streep smakten heel wat renners tegen de grond. Zo ook de Australiër Zakkari Dempster van Israel Cycling Academy. Michael Hepburn werd bij die tuimelperte opgehouden en weigerde vervolgens door te rijden, aangezien hij de toestand van de gehavende Dempster wilde checken. Chapeau. De toepasselijke Twitter-bio van Hepburn willen we u daarnaast niet onthouden: “It’s just a bike race.”