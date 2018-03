Hoe Team Sunweb zijn renners met strakke regie op juiste pad probeert te houden: "Wie te hard rijdt, kan een kwade telefoon verwachten" Thomas Lissens en Joeri De Knop

08 maart 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Big Brother is watching you. De titel van het boek van George Orwell zou perfect op de teambus van Team Sunweb kunnen plakken. Met een strakke ­regie probeert de Duits/Nederlandse ploeg haar renners in het gareel te houden. Toeval krijgt geen kans. "Voor de ene renner werkt ons systeem ­wonderwel, voor de ander is het een verstikking. Dat risico nemen we."

De eigenlijke leuze op de bus van ­Sunweb luidt 'Keep Challenging'. "Iedereen die bij ons werkt, moet elke dag beter willen worden", duidt Rudi Kemna, de hoofdcoach van de ploeg. Mooie woorden, die ze bij de ploeg met opvallend­ zakelijke aanpak in de praktijk brengen. Elke renner heeft een persoonlijke trainer, een persoonlijke (mental) coach en een voedingsspecialist. Tussen hen is er intensief contact. Iedereen moet op de hoogte zijn van wat er speelt bij de ­renner, zodat iedereen kan helpen zoeken naar verbetering. Alle informatie wordt verzameld in een logboek.

"Dat logboek is een cruciaal element in onze manier van werken", verduidelijkt ploegleider Arthur van Dongen. "Via het logboek weten de renners bijna per minuut wat ze moeten doen of wat ze moeten eten. Ze vinden er hun trainingsschema’s en kunnen ook zelf feedback geven. Inspraak is belangrijk. Iedereen leert van iedereen."

