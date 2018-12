Hoe sterk is zijn ploeg? Wordt dit niet te veel van het goede? Antwoorden op prangende vragen over de ‘MVDP’-challenge van Mathieu van der Poel Bart Audoore

18 december 2018

08u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Mooi, mooi, mooi. Het klassieke voorjaar wordt straks nóg leuker. Want Mathieu van der Poel (23) komt eindelijk meedoen. De Nederlander start met ambitie: finales rijden in Gent-Wevelgem, de Ronde en de Amstel, en winnen in de Brabantse Pijl. “Ik wil geen pelotonvulling zijn.”

Hoe ziet zijn voorjaar eruit?

Van der Poel en zijn entourage kiezen voor een gebald voorjaar, van drie weken: van Gent-Wevelgem (31/3) over Dwars door Vlaanderen (4/4) én de Ronde van Vlaanderen (7/4) tot de Brabantse Pijl (17/4) en de Amstel Gold Race (21/4). Daarvoor rijdt hij een aantal voorbereidingswedstrijden - “Om toch een beetje ritme te hebben”, zegt hij. Hij begint zijn wegseizoen in de Ronde van Antalya (21-24/2): belangrijk omdat Antalya een belangrijke reisbestemming is voor hoofdsponsor Corendon. Ook Nokere Koerse (20/3) en Bredene-Handzame Classic-Koksijde (22/3) staan zeker op zijn programma.

