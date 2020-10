Exclusief voor abonnees Hoe Primoz Roglic de Tour kon verliezen: het verhaal van Thijs Zonneveld aan de hand van de vrijgegeven wattages door Jumbo-Visma Thijs Zonneveld

02 oktober 2020

09u30 0 Wielrennen Primoz Roglic zou de Tour gaan winnen. Eén probleem: hij won niet. Was het omdat hij bezweek of omdat Tadej Pogacar toverde met zijn benen? Het antwoord ligt verscholen in de cijfers. Jumbo-Visma deelde de vermogens­gegevens van Roglic’ Tour.





Op het asfalt zit een man in een geel pak. Om hem heen zweetspetters, waterdruppels en de diggels van zijn droom. Primoz Roglic verbergt zijn gezicht in zijn handen en schudt zijn hoofd. Hij heeft zojuist de Tour verloren en heeft geen idee hóe. Tadej Pogacar, die nog nooit een tijdrit won buiten Slovenië, heeft hem zoekgereden. Bijna twee minuten bedraagt het verschil.

Nog tíjdens de tijdrit naar de Planche des Belles Filles begint de discussie al: rijdt Roglic zo slecht of is Pogacar zo goed? Op die vraag kun je 1001 theorieën loslaten, het meest realistische antwoord ligt verscholen in de cijfers. Niet alleen in de uitslag, ook in Roglic’ computertje. Dankzij zijn vermogensmeter kunnen we precies zien hoe hard hij trapte tijdens de tijdrit en de andere etappes van de Tour.

Gedurende twee minuten rijdt Roglic ‘slechts’ 334 watt. Het is het eerste en enige moment van zwakte in de Tour

Dát de tijdritgegevens openbaar worden gemaakt is bijzonder. Ploegen als Jumbo-Visma en Sunweb delen jaarlijks vermogensgegevens uit grote rondes, maar die van tijdritten werden eerder tegen de borst gehouden vanwege té concurrentiegevoelig. Maar er is zoveel te doen over de beslissende Tourtijdrit van Roglic dat ze bij Jumbo-Visma hebben besloten om ook die gegevens vrij te geven. Komen ze.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen