Hoe nefast is dit voor Groenewegen? Sportpsycholoog Bert Van Poucke: “Hij gaat er nu beter even tussenuit” BF

07 augustus 2020

05u00 0 Wielrennen Dylan Groenewegen zit in zak en as na het ongeval van Fabio Jakobsen. Mentaal kan zijn rol diepe sporen nalaten. Sportpsycholoog Bert Van Poucke raadt de naasten van Groenewegen aan om hem nu te steunen.

Van Poucke is als psycholoog verbonden aan de topsportschool wielrennen en begeleidt ook de nationale baanploeg. Hij meent dat de mentale impact op Groenewegen in grote mate zal afhangen van hoe Jakobsen uit zijn coma zal komen. Maar het is logisch dat hij nu in de put zit, temeer daar hij via sociale media ook bijna de hele wielerwereld op zijn dak kreeg.

Maar als hij zijn straf uitzit en terugkomt, zeggen mensen makkelijker dat hij een tweede kans verdient. Bert Van Poucke

“Die afloop heeft Groenewegen ook niet gewild”, weet Van Poucke. “Als psycholoog zou ik nu in eerste instantie zijn eigen omkadering – trainers en ploegmaten – en zijn gezin aanraden om zich om Dylan te bekommeren en hem te steunen, no matter what. Dat wil niet zeggen dat het team hem geen sanctie kan geven. Maar om hem nu te laten vallen, dan zou hij ­alleen op de wereld staan. Dat maakt het nog erger. Hij heeft zich al publiek verontschuldigd, ook een ontmoeting tussen Fabio en Dylan kan helpen – maar daar is het nu nog te vroeg voor.”

Van Poucke zegt dat sancties mentaal louterend kunnen werken voor Groenewegen. “Hoe raar dat ook klinkt, hij zou de kans moeten krijgen om een schorsing uit te zitten. De maatschappij kan hard zijn. Maar als hij zijn straf uitzit en terugkomt, zeggen mensen makkelijker dat hij een tweede kans verdient. Zo kan hij zich rehabiliteren. Gewoon voortdoen – business as usual – is het slechtste. Op lange termijn gaat hij er nu beter even tussen­uit, anders is hij toch maar het zwarte schaap.”

De gevolgen voor zijn verdere carrière zijn moeilijk in te schatten. Van Poucke: “Dat hangt van zijn persoonlijke veerkracht en begeleiding af. Post-traumatisch kan dat zijn carrière fel beïnvloeden, maar misschien ook niet. Dat is zoals voor sommige renners die zelf zwaar vallen en daarna niet meer op volle kracht durven koersen. Zij kunnen ook baat hebben bij een behandeling met EMDR (techniek met oogbewegingen om psychische trauma’s te verwerken, red.). Schuldbesef kan helpen om een nieuwe start te nemen, maar op een of andere manier zal hij ook daarover heen moeten stappen, anders blijf je jezelf pijnigen.”

