Hoe Lance Armstrong na zijn dopingbiecht werd uitgescholden voor het rot van de straat JDK

30 mei 2020

09u20 0 Wielrennen Het leidde de tweedelige docu ‘Lance’ op ESPN in, maar glipte de voorbije dagen een beetje door de mazen van het net. Hoe Lance Armstrong na zijn dopingbiecht bij Oprah Winfrey in 2013 op een bepaald moment publiekelijk verrot werd gescholden door een barkeeper en zijn klanten. Een pittige anekdote, die we u niet willen onthouden.

“De dopingonthullingen gaven mijn leven een andere wending. In die mate dat ik er van overtuigd was dat, overal waar ik zou gaan en komen en dat voor de rest van mijn dagen, wel iemand op me zou afstappen en zeggen: ‘fuck you!’ Maar… enkele dagen gingen voorbij en niemand zei ‘fuck you’. Weken passeerden. Jaren. Niets. (lacht) Niet dat ik het absoluut wílde dat iemand ‘fuck you’ tegen me zou zeggen, maar niemand deed het. Vijf jaar lang.”

Mijn vrouw zag me koken. Ze voelde aan dat ik die kerel op zijn gezicht wilde slaan Lance Armstrong

Surprised ESPN let Lance Armstrong start this 30 for 30 with an uncensored message for 2020. pic.twitter.com/5OZIahHPCg Arash Markazi(@ ArashMarkazi) link

“Tot ik op een bepaalde dag met mijn vrouw een Uber-taxi wilde nemen, recht tegenover een bar. ‘Hey Lance’, hoorde ik plots één van de barkeepers roepen. Ik zei: ‘yeah man, what’s up? Wat scheelt er?’ Hij stak zijn middelvinger naar me op en schreeuwde luid: ‘fuck you’. ‘Fuck you. Fuck you. Fuck you’. Tot vier keer toe. Waarop spontaan zes, zeven klanten rechtsprongen en ritmisch mee begonnen te scanderen. (steekt beide middelvingers op) ‘Fuck you, fuck you, fuck you, you fucking cheater, jij vuile bedrieger. Fuck you!’”

Kredietkaart

Mijn vrouw zag me koken. ‘Komaan Lance, blijf kalm en stap in de wagen. We zijn weg’. Ze voelde aan dat ik die kerel op zijn gezicht wilde slaan. (lacht) Wat een zeer slecht idee zou zijn geweest. Ik was boos en bijzonder gechoqueerd. En dacht: ‘ik moet iets doen, ik moet handelen’. Ik, Lance Armstrong, mag ‘such a shit like that’ niet laten gebeuren. Dus belde ik naar die bewuste bar en zei: ‘hier heb je het nummer van mijn kredietkaart. Wat ze ook eten, wat ze ook drinken, het kan me niet schelen wat en hoeveel het is en wat het kost: ik betaal het. Allemaal. Op één uitdrukkelijke voorwaarde: stap naar die mensen toe en zeg ‘guys, Lance zit er enorm mee in, hij zendt jullie zijn liefde’.”

“Sommige mensen kunnen het gewoon niet van zich afzetten. Ze zijn ‘pissed’ op me. En dat zullen ze voor eeuwig blijven.”

