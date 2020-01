Hoe konden Merlier en Vandenbroucke hun relatie zo lang onder de radar houden? “Nooit gekust op de cross” TLB

03 januari 2020

Tim Merlier en Cameron Vandebroucke zijn al enkele maanden een koppel. Toch raakte het nieuws over hun romance vandaag pas echt wereldkundig. “We hebben momenteel nog geen problemen ondervonden”, zegt Vandebroucke in bovenstaande video. “We zijn nog niet vaak echt samen weggeweest, naar het veldrijden, bijvoorbeeld. We tonen niet veel. We hebben elkaar nog nooit gekust op de cross en ik ben nog nooit aan zijn mobilehome geweest. Daarom hebben we het zo lang geheim kunnen houden.”

Door welk crossmoment Vandenbroucke diep onder de indruk raakte van Merlier? En of het liefde op het eerste gezicht was? Lees HIER het eerste dubbelinterview van Merlier en Vandenbroucke (HLN +).