Hoe is het met Dylan Groenewegen? “Hij wordt nog elke dag bedreigd, maar wordt mentaal begeleid”

09 september 2020

12u04

Bron: NOS 0 Wielrennen Gisteren was de Nederlander Martijn Berkhout te gast bij de Avondetappe op de NOS. Berkhout is makelaar en vertegenwoordigt zowel Dylan Groenewegen als Fabio Jakobsen. Die laatste belandde begin augustus tijdens de Ronde van Polen in de dranghekken na een controversiële sprint tegen Groenewegen. “We proberen met z’n allen ervoor te zorgen dat ze binnenkort weer tegen elkaar gaan sprinten.”

Het is intussen iets meer dan een maand geleden dat Fabio Jakobsen zwaar viel na een contact met Dylan Groenewegen in de sprint tijdens de eerste rit van de Ronde van Polen. Jakobsen werd na de crash even in een kunstmatige coma gehouden en had zware verwondingen aan het gezicht. De Nederlandse sprinter van Deceuninck-Quick.Step brak zowat alle botten in het aangezicht en verloor op één tand na zijn hele gebit.

“Fabio zit in een herstelfase”, vertelde Berkhout bij de Avondetappe op de NOS. “De tijd moet het leren of hij kan terugkeren, daar hopen we natuurlijk allemaal op. Het is afwachten of zijn lichaam kan herstellen zodat Fabio weer een topsporter kan worden. Dat heeft gewoon tijd nodig. Er zit zoveel vuur in Fabio, dat moet gewoon terugkeren in de koers. Maar nu is het echt afwachten.”

Bedreigingen

Ook Dylan Groenewegen lijdt zwaar onder de situatie. “Er zijn alleen maar verliezers in deze zaak. Dylan krijgt mentale begeleiding, want hij heeft zo veel op zich af zien komen. Vooral op vlak van sociale media, dat hebben we nog nooit gezien in het wielrennen.” De sprinter van Jumbo-Visma krijgt zelfs bedreigingen. “Dat gebeurt elke dag. Het is afwachten wanneer dat zal stoppen of afnemen. Het is niet dat hij zich heel prettig voelt, hij leeft erg met de gevolgen van de val.”

Groenewegen is door z’n ploeg voorlopig op non-actief gezet, terwijl Fabio Jakobsen voor een lange revalidatie staat. “Beide renners worden erg goed begeleid door hun ploeg en de entourage”, aldus Berkhout. “We proberen met z’n allen ervoor te zorgen dat ze binnenkort weer tegen elkaar gaan sprinten.” Is er al contact geweest tussen beide renners? “Ja, maar Fabio moet vooral focussen op zijn herstel. Hij heeft in de hand hoe het contact verder gaat verlopen.”

Juridische gevolgen

Kan Berkhout al iets zeggen over de juridische consequenties van deze zaak? “Het zijn twee verschillende atleten die anders in de situatie staan. Wij proberen het voor beiden zo goed mogelijk te faciliteren en dat ze zo goed mogelijk worden geadviseerd, onafhankelijk van elkaar. Wat daar uitkomt, moet blijken. Ik hoor de Ronde van Polen nergens, maar zij hebben natuurlijk ongelooflijke fouten gemaakt.”

