Hoe hoog mag Laurens De Plus (22) mikken in grote rondes? "Uit tests blijkt dat ik er aanleg voor heb"

De Plus was het proefkonijn van het nieuwe testsysteem in de Bakala Academy. Wielrennen Zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije is Laurens De Plus (22) bijna vergeten. De blik van het 22-jarige toptalent van Quick.Step Floors is weer helemaal vooruit gericht. De Giro wordt zijn hoofddoel dit jaar, maar hoe ver mogen zijn ambities reiken in de grote rondes? "Uit test is gebleken dat ik de nodige capaciteiten heb om goed bergop te rijden."

De Plus is momenteel op hoogtestage in België. Jawel, België. De Oost-Vlaming verblijft enkele dagen in een speciale kamer van de Bakala Academy in Leuven, waar een hoogte van 3.000 gesimuleerd wordt. Later volgt voor hem en ploegmaat Bob Jungels een échte hoogtestage, in Zuid-Afrika. "Daar begint de voorbereiding op mijn grote doelen echt."

Het voornaamste doel van De Plus wordt dit jaar de Ronde van Italië. Vorig jaar deed hij het prima in de Giro, met een 24ste plaats in het eindklassement en een vijfde plaats bij de jongeren. Het is de bedoeling dat de youngster van Quick.Step Floors, die vaker een vrije rol zal krijgen in het rondewerk, zich verder ontwikkelt als ronderenner.

"Uit cyclustests (een soort inspanningsproef waarbij het uithoudings- en weerstandsvermogen worden getest, red.) is gebleken dat ik echt wel aanleg heb voor het rondewerk", aldus De Plus. "Dat is al van jongs af aan het geval. Mijn tests werden ook al vergeleken met die van renners die het al uitstekend deden in grote rondes en ook die toonden aan dat ik de nodige capaciteiten heb om goed bergop te rijden. Van specifieke resultaten droom ik nog niet, daarvoor is het nog te vroeg. We zullen eerst zien hoe ver ik kan komen in mijn tweede Giro."

Uit de test bleek dat zijn linkerbeen wat aan kracht heeft ingeboet na de val in de Ronde van Lombardije.

Nog werk aan geteisterde linkerbeen

De beelden van De Plus' zware val in de Ronde van Lombardije liggen nog vers in het geheugen. De Oost-Vlaming maakte een stuurfout in een afdaling en belandde vol in het zicht van de televisiecamera in het ravijn. De Plus werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de schade viel al bij al nog mee. Een breukje in de linkerknie en de enkel waren het verdict. De Plus revalideerde in het tussenseizoen -van vakantie was amper sprake- en fietst inmiddels weer pijnvrij.

"Maar helemaal de oude ben ik nog niet", verklaart De Plus. In de Bakala Academy bleek tijdens de voorstelling van een nieuw testsysteem -waarbij renners zich kunnen laten meten op hun eigen fiets, een uniek concept wereldwijd- dat De Plus' geteisterde linkerbeen toch wat aan kracht heeft ingeboet. "We zullen specifieke oefeningen uittekenen om het krachtverschil tussen mijn beide benen zo miniem mogelijk te maken."

"Val probeer ik te vergeten"

Zelf zag De Plus de beelden van zijn spectaculaire tuimelperte in de Ronde van Lombardije maar één keer terug. "Dat volstaat ook, ik hoef het niet meer te zien", aldus de jonge Belg. "Het was een ernstige val en ik heb geluk gehad, dat besef ik. Maar ik probeer er toch zo weinig mogelijk aan te denken. Het voorval zal altijd wel ergens in mijn achterhoofd blijven zitten, maar ik heb er geen problemen mee om te dalen. Tijdens onze ploegstage in Spanje heb ik technische afdalingen gedaan, zonder dat ik voortdurend wilde remmen. In wedstrijden zal dat normaal niet anders zijn."

