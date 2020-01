Hoe gaat het ondertussen met Jan Ullrich? Pevenage: “Jan heeft nog mindere periodes, maar van zijn verslaving is hij af” DMM/MG

23 januari 2020

07u48 0 Wielrennen Rudy Pevenage stelt vandaag zijn boek ‘Der Rudy’ voor. Daarin heeft de voormalige winnaar van de groene trui in de Tour het over de dopinggeheimen in het wielrennen van de jaren negentig. Wie Pevenage zegt, denkt uiteraard Jan Ullrich. “Het gaat nu veel beter met hem.”

Herinner u hoe Jan Ullrich in het najaar van 2018 het nieuws haalde. De Duitse ex-renner had in een hotelkamer in Frankfurt-am-Main een prostituee mishandeld en kwam één maand daarna weer in opspraak toen hij een restaurantmedewerker op de luchthaven van Hamburg bij de keel greep. Tussendoor had hij zich laten opnemen in een ontwenningskliniek na eerdere strapatsen in zijn villa in Mallorca.

“Ja, het was erg toen”, vertelt Rudy Pevenage nu. De voormalige mentor van Ullrich bevestigde dat het beter gaat met zijn poulain toen we hem bij een interview over zijn boek vroegen naar de toestand van de Duitser. “Het is nu veel ­beter. Ik heb hem drie weken ­geleden voor het laatst gezien. Ik heb veel nachten ­wakker gelegen, en ben om de twee weekends naar Mallorca gereisd. Een ­buitenstaander kan het moeilijk ­verstaan.”

Ullrich - 46 intussen - zat er mentaal doorheen. Hij kwam in aanraking met verkeerde vrienden, verzeilde in depressies en verslavingen. “Zijn vrouw is vertrokken, met de drie kinderen, terug naar Zwitserland. Jan heeft daar erg van afgezien”, vertelt Pevenage. “Hij zat alleen in ­Mallorca en hij kon niks meer doen. Zijn wereld is helemaal in elkaar gezakt. De Duitse pers zat op zijn nek, fotografen met telelenzen zaten in de bomen.”

Naast de mentale problemen is Ullrich intussen ook niet meer het fysiek wonder van weleer, weet Pevenage. “Een knieoperatie in München is mislukt. Ik ben met hem gaan fietsen. We reden 25 ­kilometer van waar hij woont in Mallorca naar Santa Maria. Hij reed met een elektrische fiets, maar hij moest terugdraaien. Fietsen kon hij niet meer. Jan is geen zakenman, het is niet altijd goed afgelopen met de dingen waar hij zijn geld in heeft gestoken.”

Ondanks alles is de Duitser nu aan de beterhand. Dat zullen de aanwezigen op de boekvoorstelling van ‘Der Rudy’ ook op beeld kunnen zien. “Jan heeft nog mindere periodes, maar van zijn verslaving is hij af”, zegt Pevenage. “Hij is top nu. Hij heeft een videoboodschap ingesproken voor de aanwezigen op de boekvoorstelling ­vandaag. Iedereen zal zien dat hij goed bezig is.”

“Mijn boek is trouwens geen verhaal over doping, maar het moest er ook over gaan” rondt Pevenage af. “Topsport op het hoogste niveau doe je niet op pompwater. Vroeg of laat wordt er een keer naar kleine hulpmiddelen gegrepen. Dat zal altijd zo blijven. Wie het daar niet mee eens is, is een dromer.”

