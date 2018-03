Hoe een paar schoenen de sportgrenzen overstijgt: "Ik wil Neymar een spoedig herstel wensen" DMM

08 maart 2018

21u35 0 Wielrennen De timing kon beter, maar Mark Cavendish heeft op Instagram zijn nieuwste koersschoenen voorgesteld. En die zullen er voor heel wat voetballiefhebbers herkenbaar uitzien...

'Cav' kan vanaf vandaag een beroep doen op Nike Mercurials. Inderdaad, de voetbalschoenen waarop Neymar en Cristiano Ronaldo ook wel eens flitsen. "Als je goed kijkt, zie je inderdaad de knipoog naar de Nike Mercurial voetbalschoenen", schrijft de Brit op Instagram. "Een lichte schoen voor de snelste voetballers ter wereld, wij dachten dat dat op de fiets ook zou moeten werken. En zo werd de schoen geboren."

Helaas moet Cavendish nog even wachten om zijn nieuw schoeisel in koers te showen. De Brit kwam in de ploegentijdrit van de Tirreno-Adriatico ongelukkig ten val over een putdeksel en brak daarbij een rib. Ook Neymar ligt in de lappenmand met een zware enkelblessure. Het ideale moment voor Cavendish om de Braziliaan een hart onder de riem te steken. De Brit kent duidelijk zijn pappenheimers: "Nike Mercurial bestaat 20 jaar. Deze nieuwe schoenen zijn een eerbetoon aan die iconische voetbalschoen. Ik wil langs deze weg ook Neymar een snel herstel toe wensen."