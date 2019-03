Hoe de Strade Bianche in dik tien jaar tijd uitgroeide van retrowedstrijd voor toeristen tot volwaardige wielerklassieker BA

08 maart 2019

15u10 0 Wielrennen Koers is harde business, maar tegelijk blijft het een sport van helden, heroïek en nostalgie. De Strade Bianche voldoet aan alle eisen. Ondanks zijn jonge leeftijd, dit is pas de dertiende editie, is de race nu al een klassieker.

Als fans én renners het eens zijn en laaiend enthousiast zijn over een nieuwe wedstrijd, dan weet je dat het juist zit. De Strade Bianche ontstond in 1997 als een granfondo voor wielertoeristen. Deelnemen kon alleen op een fiets die minstens dertig jaar oud was. Ook het parcours was retro: de organisatie stuurde de liefhebbers over grindwegen die enkel nog door landbouwers en verliefde koppeltjes werden gebruikt.

Tien jaar later, in 2007, werd aan het evenement een profwedstrijd gekoppeld. Het recept bleef hetzelfde, maar uiteraard mochten nu wel de meest moderne fietsen gebruikt worden. Sprinter Daniele Bennati zag meteen het potentieel. "Het is fantastisch", zei hij. "Het is als terugkeren in de tijd. Ik wist niet dat dat soort wegen nog bestaat. Deze race kan uitgroeien tot een belangrijke klassieker."

Van oktober naar maart

Een jaar later, in 2008, nam de organisatie een cruciale beslissing: ze verplaatste de wedstrijd van oktober naar begin maart. Plots zat de Strade Bianche op een veel 'natuurlijker' plek op de kalender, vlak bij de Vlaamse klassiekers. Het is geen toeval dat organisator RCS zijn koers promoot als 'La Classica del Nord più a sud d'Europa', (Europa's meest zuidelijke Noordelijke Klassieker) - ze steken ook niet weg dat ze hun race geïnspireerd hebben op een combinatie van de Ronde van Vlaanderen (de nijdige hellingen) en Parijs-Roubaix (de ruwe wegen).

Dat een kampioen als Fabian Cancellara de editie van 2008 won, hielp het prestige nog meer vooruit. Vandaag is de Strade Bianche een vaste waarde voor klassieke coureurs (Van Avermaet, Stybar, Benoot en Van Aert), voor heuvelspecialisten (Alaphilippe, Moscon en Lutsenko) en zelf voor ronderenners (Nibali, Fuglsang en Thomas) . (BA)