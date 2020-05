Hoe de Belgen van Deceuninck-Quick.Step de lockdown beleven: “Wielerhelden worden (familie)mensen” Joeri De Knop

09 mei 2020

05u01 0 Wielrennen Onbevangen, zonder specifiek plan, trok Wout Beel, huisfotograaf van Deceuninck-Quick.Step, in volle corona-lockdown op bezoek bij Remco Evenepoel, Iljo Keisse, Yves Lampaert en hun Belgische ploegmaats. “Op zoek naar de (familie)mensen in de ­‘superheroes’.” Dit is het resultaat.

1. Remco Evenepoel

Remco Evenepoel, leunend tegen het glasraam aan zijn buitenzwembad. Chillend, met koptelefoon rond de hals, gulzig drinkend van een blik Maes 0.0%. “Een beeld genomen op 27 april, vlak na zijn Muur-challenge”, verduidelijkt Beel. “Nadat hij de helling vijftig keer was opgeknald, reed hij nog eens een uur terug naar huis. Niet normaal, die gast. Een machine!” Evenepoel zat sinds het begin van de lockdown liefst 144 uur op de fiets en legde daarbij zo’n 4.000 kilometer af.

2. Yves Lampaert

En de boer, hij ploegde voort. Zelfs in coronatijden. In dit geval: boer Lampaert, mét snor! Even bekomend en genietend van het geleverde labeur. In de achtergrond wacht zijn John Deere op ‘méér van dat’. Beel: “Ik koos bewust voor zwartwit, wat nóg meer kracht en karakter uitstraalt. Yves amuseert zich op dat veld en het plezier spat dan ook van deze foto af.” Ondanks het bijklussen op de familieboerderij van vader Jean en moeder Carine in Ingelmunster kwam Lampaert de voorbije weken toch nog aan een zestigtal trainingsuren.

3. Tim Declercq

Dollend met… Brangdong. Tim Declercq haalde zijn inspiratie voor de naam van zijn prachtige Zwitserse witte herder uit een scene van ‘Willy’s en Marjetten’. “De naam, uiteindelijk verbasterd tot ‘Brangie’ was er eerst. Dán pas kwam het teefje”, lacht hij. “Sympathieke, bescheiden familieman”, omschrijft Beel ‘El Tractor’. “’Brangie’ heeft een belangrijke plaats in zijn leven. Het dier dartelde rond hem heen toen hij die dag op de rollen zijn rit reed in ‘The Digital Swiss 5’, de virtuele Ronde van Zwitserland.” Nu al op de lockdown-teller: 136 trainingsuren en een slordige 4000 kilometer.

4. Iljo Keisse

Rood op rood. Zeven op zeven. Beurtje overslaan. Wisselen van kleur. Vier kaarten pakken. Uno! ‘We’-momentje op het Quick.Step-parket van Iljo Keisse met vrouwlief An-Sofie en hun oogappels Jules (9) en René (6). “Een foto genomen in de sfeer waarin ik het liefst werk: niet kunstmatig, spontaan”, aldus Beel. “’Doe gewoon alsof ik er niet ben’, zei ik. Met dit gezellige familietafereel tot gevolg.” Voorbeeldprof Keisse komt op z’n 37ste toch aan een gemiddelde van 650 kilometer per week.

5. Dries Devenyns

Cilou (4) straalt. En grijpt papa Dries stevig vast op de trampoline. Je zou voor minder, nu die voorlopig niet meer aan koersen toekomt en constant thuis is. Zo zal ook Félice (1), Devenyns’ tweede dochtertje, er ongetwijfeld over denken. “Ook Dries hecht veel belang aan ‘quality time’ met zijn gezin en familie”, zegt Beel. Let op Devenyns’ trainingsoutfit, hoofdband incluis. Ook hij zit dezer dagen niet stil: 3400 ‘lockdown-kilometers’ staan op de teller. Goed voor in totaal 110 uur in het zadel.

6. Pieter Serry

‘Ie oogstte ne keer patatten, patatten, patatten. Ie oogstte ne keer patatten ut zinne grond’. Waarop Pieter Serry zich moegezwoegd met een flesje cola zero neervleide op de gigantische aardappelberg. Zoontje Maxim (2,5) imiteert hem perfect. Alleen… oogjes dicht, Maxim! Beel: “Pieter springt in koersarme tijden al eens bij in het aardappelbedrijf van zijn vader. Ideale plek om hem te portretteren.” Ook Serry houdt zijn conditie intussen op peil en fietst wekelijks gemiddeld zo’n 560 kilometer.

7. Stijn Steels en Bert Van Lerberghe

Stijn Steels en Bert Van Lerberghe zijn de Belgische nieuwkomers bij Deceuninck-Quick.Step. Ook zij brengen tijdens de competitiestop flink wat tijd door met hun gezin. Steels doet dat in het gezelschap van vriendin Layla en zoontje Victor (8 maanden), Van Lerberghe met vrouwlief Sien en zoontje Romain (1,5). “We kennen de renners voornamelijk van actiebeelden, finish- en podiumfoto’s en fietstechnisch of sponsorgerelateerd promotiemateriaal. Op deze manier zetten we ze eens anders in de kijker”, merkt Beel terecht op.